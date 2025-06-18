台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

▲為吸引國際觀光客來台，交通部觀光署每年都會針對目標市場選定觀光代言人。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

為吸引國際觀光客來台，交通部觀光署每年都會針對目標市場選定觀光代言人，去年首度在越南啟用代言人，邀請選美皇后阮垂仙（Nguyen Thuc Thuy Tien）擔任台灣觀光代言人，然而，阮垂仙今年3月卻被指控涉及詐欺，觀光署4月即緊急解約，並重新以1485萬元採購案招標宣傳計畫。

觀光署每年針對目標觀光市場邀請知名人士擔任台灣觀光代言人，疫後日本市場就曾找來影星川口春奈、妻夫木聰等，韓國市場則找過「魷魚遊戲」影星魏嘏雋、Super Junior圭賢，泰國曾邀請電視劇演員帕貢·查博里拉（Pakorn Chatborirak）、提拉德（Teeradetch Metawarayut），而越南市場則在去年邀請阮垂仙擔任首位台灣觀光代言人。

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觀光署去年邀請阮垂仙來台拍攝宣傳影片，除每天喝珍奶，還嘗試吃臭豆腐，盼她的高人氣帶動越南赴台旅客突破50萬人次。不料，今年3月卻爆出她推銷仿冒品和涉嫌欺騙消費者，觀光署則於4月與其解除合作。

觀光署表示，阮垂仙自去年9月擔任觀光署越南台灣觀光代言人，宣傳效果佳，帶動台灣在越南觀光討論聲量，但其在越南另代言保健食品，於今年3月發生內容物不實事件，觀光署接獲消息當下，尊重並追蹤越南司法調查結果，由於4月上旬官方處以罰金，即停止所有代言活動與相關宣傳資訊，並予以解除觀光代言人身分。

針對1485萬元招標案，觀光署指出，阮垂仙擔任觀光署代言人為2024越南市場台灣觀光公關宣傳計畫工作項目之一，履約將屆期，依宣傳需要，招標2025新公關宣傳計劃。另廠商須辦理推廣活動、邀請媒體來台踩線、製作宣傳品等，故公關計畫費用非僅代言人費用。

觀光署指出，政府招標公開資訊的採購案為2025年越南市場臺灣觀光公關計畫，包含拍攝代言人宣傳影片素材與手冊，代言人須於社群平台貼文與出席活動，代言人的條件為越南具知名度及影響力的藝人或名人，其網路社群追隨者需達200萬以上。