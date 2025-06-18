　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

▲▼桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，赴日旅遊更加快速便利。（圖／桃機公司提供）

▲為吸引國際觀光客來台，交通部觀光署每年都會針對目標市場選定觀光代言人。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

為吸引國際觀光客來台，交通部觀光署每年都會針對目標市場選定觀光代言人，去年首度在越南啟用代言人，邀請選美皇后阮垂仙（Nguyen Thuc Thuy Tien）擔任台灣觀光代言人，然而，阮垂仙今年3月卻被指控涉及詐欺，觀光署4月即緊急解約，並重新以1485萬元採購案招標宣傳計畫。

觀光署每年針對目標觀光市場邀請知名人士擔任台灣觀光代言人，疫後日本市場就曾找來影星川口春奈、妻夫木聰等，韓國市場則找過「魷魚遊戲」影星魏嘏雋、Super Junior圭賢，泰國曾邀請電視劇演員帕貢·查博里拉（Pakorn Chatborirak）、提拉德（Teeradetch Metawarayut），而越南市場則在去年邀請阮垂仙擔任首位台灣觀光代言人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署去年邀請阮垂仙來台拍攝宣傳影片，除每天喝珍奶，還嘗試吃臭豆腐，盼她的高人氣帶動越南赴台旅客突破50萬人次。不料，今年3月卻爆出她推銷仿冒品和涉嫌欺騙消費者，觀光署則於4月與其解除合作。

觀光署表示，阮垂仙自去年9月擔任觀光署越南台灣觀光代言人，宣傳效果佳，帶動台灣在越南觀光討論聲量，但其在越南另代言保健食品，於今年3月發生內容物不實事件，觀光署接獲消息當下，尊重並追蹤越南司法調查結果，由於4月上旬官方處以罰金，即停止所有代言活動與相關宣傳資訊，並予以解除觀光代言人身分。

針對1485萬元招標案，觀光署指出，阮垂仙擔任觀光署代言人為2024越南市場台灣觀光公關宣傳計畫工作項目之一，履約將屆期，依宣傳需要，招標2025新公關宣傳計劃。另廠商須辦理推廣活動、邀請媒體來台踩線、製作宣傳品等，故公關計畫費用非僅代言人費用。

觀光署指出，政府招標公開資訊的採購案為2025年越南市場臺灣觀光公關計畫，包含拍攝代言人宣傳影片素材與手冊，代言人須於社群平台貼文與出席活動，代言人的條件為越南具知名度及影響力的藝人或名人，其網路社群追隨者需達200萬以上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光竟已癌末
盧秀燕被女學生「公主抱」！　全場嗨翻
快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊
伊朗緊急下令「全面斷網」　居民：ATM不能用
快訊／大雨特報擴大16縣市！大雷雨轟7地　國家警報響
快訊／內湖捕蜂人「卡4層樓高樹上」　失去呼吸心跳
妙齡女吃避孕藥母抓包　喊「遭街友性侵」真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國人愛上「台灣感性」原因曝光！校園劇像童話、拖鞋出門很輕鬆

86輛起火同款電動公車停駛檢修　首都客運：部分班距拉長

超猛畢業生！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

完全沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光「已癌末到處轉移」

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊

狠甩九份！「全台最強景點」出爐　4個月狂吸逾1800萬人到訪

台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

快訊／大雨特報擴大16縣市！大雷雨轟7地　國家警報響

迎戰618！台中福華商城下殺5折起　星饗道推77折再抽黃金

火鍋碗「凸一塊」有啥用？20年老師傅曝正解　網愣：吃30年都不知

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

韓國人愛上「台灣感性」原因曝光！校園劇像童話、拖鞋出門很輕鬆

86輛起火同款電動公車停駛檢修　首都客運：部分班距拉長

超猛畢業生！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

完全沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光「已癌末到處轉移」

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊

狠甩九份！「全台最強景點」出爐　4個月狂吸逾1800萬人到訪

台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

快訊／大雨特報擴大16縣市！大雷雨轟7地　國家警報響

迎戰618！台中福華商城下殺5折起　星饗道推77折再抽黃金

火鍋碗「凸一塊」有啥用？20年老師傅曝正解　網愣：吃30年都不知

獎助金最高24萬　美和科大+高雄榮總台南分院共築專才藍圖

迪佛斯震撼交易後首秀敲雙安　巨人主帥曝未來守位規劃

老公與女同事共用「生殖器官相簿」　妻崩潰提告獲賠20萬

《食尚玩家》女星認了想隆胸！產後哺乳「脂肪都下滑」：照鏡子沒自信

「啊啊！」大谷被150公里觸身球砸中　賽後限動PO遭球吻瞬間

金門議員詐助理費232萬！拿來買酒、購屋、放款　姑叔出國照領

關稅戰喊暫停　台股基金規模止血回升重返5000億元

貨車拖行黑狗挨轟 ！警開罰、動防所限期改善　飼主曝真相

康芮威力猛！花蓮港東堤受損1300米　估明年7月底修復

樋口飯糰與女房東因押金爆衝突！他揪1細節：這次老闆恐站不住腳

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

生活熱門新聞

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

午後變天！　「下最大」地區曝

考上公職！入職一個月「崩潰想辭職」

嬤買錯座位拒入席！交響樂團怒退場整場傻眼

快訊／大雷雨轟4縣市！持續1小時　慎防劇烈降雨

防災包1380被質疑太貴　黑熊學院回應

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

2025下半年星座運勢出爐！巨蟹有命運般的邂逅、天秤職涯創新突破

萬能科大學生揍舍監畫面曝光！他手部骨折要開刀

快訊／7縣市有感！07：34規模3.9地震　最大震度3級

快訊／8縣市大雨特報！下到傍晚　防雷擊強陣風

網美聊天「喝水爆笑」嗆到臉變形　恐怖片瘋傳

更多熱門

相關新聞

越南盼降稅　美提2大條件

越南盼降稅　美提2大條件

外媒13日引述知情人士報導，美國和越南正達成一項框架性的貿易協議，以解決對中國商品通過越南轉運的規避關稅，越方希望美國將關稅稅率設定在20%至25%之間。

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海

越配倒會5千萬上百人受害　同鄉淚問：為什麼這樣對我

越配倒會5千萬上百人受害　同鄉淚問：為什麼這樣對我

國泰世華累積資助台幣近1,500萬

國泰世華累積資助台幣近1,500萬

生育率連3年探新低　越南取消二胎政策

生育率連3年探新低　越南取消二胎政策

關鍵字：

越南選美皇后台灣代言人阮垂仙

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面