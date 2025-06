快訊／美國名廚驚傳過世　享年55歲

▲美國知名廚師安妮·布瑞爾(Anne Burrell)。(圖/翻攝IG/chefanneburrell)

記者葉國吏/綜合報導

美國知名廚師安妮·布瑞爾(Anne Burrell)於週二早晨在紐約辭世,享年55歲。

根據《People》的報導,布瑞爾在布魯克林的家中過世。55歲安妮·布瑞爾的明星是真人秀《Worst Cooks in America》的長期主持人。她還參加了 Food Network 的其他多個節目,包括《Chef Wanted》、《Chopped》和《Food Network Star》。最近,她參加了烹飪競賽節目《House of Knives》,該節目於三月首播。

安妮·布瑞爾是2011 年《紐約時報》暢銷書《Cook Like a Rockstar》的作者。兩年後,她出版了第二本書《Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower》。她也曾在烹飪教育學院 (Institute of Culinary Education) 擔任講師。

安妮·布瑞爾的過世,家人也發表聲明「安妮是一位深受愛戴的妻子、姐妹、女兒、繼母和朋友——她的笑容點亮了她進入的每個房間」。她的家人在聲明中表示「安妮的光芒遠遠超越了她所認識的人,觸及了全球數百萬人。儘管她已不在我們身邊,她的溫暖、精神和無盡的愛依然永存。」