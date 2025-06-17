開發者福音！OpenAI推出提示詞儲存與版本控管功能　一鍵呼叫更高效

▲OpenAI支援儲存提示詞並版本化，未來更新無需改動程式碼。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI宣布在開發者平台新增「可重複使用提示詞（Reusable Prompts）」 功能，讓使用者可以在儀表板（Dashboard）上建立並版本化提示詞，並直接在API呼叫中引用，大幅簡化開發流程並降低維護成本。這項更新也同步支援提示詞優化、自動變數填入與提示詞快取（Prompt Caching），提高生成效率與一致性。

根據OpenAI說明，開發者可在提示詞中預設變數，例如 {{customer_name}} 或 {{product}}，並在API呼叫時填入對應值。這代表未來開發者不再需要在每次請求中硬編碼整段提示詞，取而代之的是只需指定已儲存提示的id和版本，即可快速部署與更新任務。

OpenAI建議在開發提示詞時使用Markdown標題、列表結構與XML標籤，幫助模型更好理解提示的結構與邏輯。例如可將身份設定、指令規則、使用範例與補充資料等分成段落編排，提升可讀性與維護性。可重用提示詞同時支援「Few-shot learning」與「外部上下文整合」兩大應用場景。開發者可內嵌範例輸入與輸出以引導模型理解任務，也可結合檔案上傳、RAG（檢索增強生成）或變數中傳入檔案與圖像作為模型參考資訊。



OpenAI同時強調「將重複性內容放在請求前段，有助於觸發提示詞快取，節省成本與延遲。」此外，儀表板的提示詞編輯器亦加入「最佳化（Optimize）」功能，一鍵提升提示效能。

目前該功能已開放給所有使用OpenAI Responses API或Playground的開發者使用。OpenAI表示，這項變更將促進提示詞模組化與團隊共用，也為未來AI系統的可維護性與彈性打下基礎。