北市女學生考場吐血「想完成與亡母的約定」　醫助病房內考試

▲考試示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北醫附醫的國中會考國中會考，日前出現考生緊急送醫的案例，該名北市敦化國中的考生在考場出現胃出血情形，由救護車送至急診室。北醫兒科部主任張璽分享這段難忘的經歷，描述全院如何協助考生在病房完成會考，幫助她履行與過世母親的約定。

張璽醫師在臉書發文表示，事件發生於今年國中會考的第一天、5月17日下午，一名女考生因胃出血狀況，被緊急送往北醫急診。據張璽醫師表示，該考生臉色蒼白，血壓偏低且心跳過快，生命徵象顯示身體狀況不穩定。

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護理師在檢查時發現，考生的出血量已達300至400毫升，隨後又出現二次吐血情況，總量達約800毫升。醫療團隊立即進行止血藥物輸注與輸血，並聯繫腸胃科醫師簡醫師進行內視鏡檢查。

根據院方了解，考生的胃出血情形曾於上個月發生過，並在其他醫院接受過止血治療。此次狀況可能是舊疾復發，但考生堅持完成會考，校方也幫忙詢問，當下醫師們心想「有可能再吐血，真的要冒著生命危險考試嗎？」，最後得知考生的約定後，院方也深受感動。

張璽醫師透露，考生與已故母親曾約定要努力考上中山女中，而母親因癌症於數年前離世，這份承諾成為考生堅持參加考試的原因。

考量考生健康狀況不適合返回考場，醫院經討論後決定在病房內設置臨時考場。經由醫院社工室、學校校方及考試中心協調，最終獲准讓考生在加護病房內完成考試。病房內特別安排生命監測設備，並由醫療人員全程陪伴，確保考試過程安全無虞。

第二天，會考如期在醫院內進行，考生順利完成所有科目。醫療團隊表示，這次考生的努力令人動容，也感謝各方協助讓她得以履行與母親的約定。

張璽醫師表示，考生的會考成績已出爐，「大妹妹應可順利錄取中山女中，遵守了與媽媽的約定。身為兒童醫療人員，維持兒童健康是責任，但是用這種方式參與了病童的生命中的重要時刻，也是美好的回憶」。