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翻譯全網只需18天？DeepL導入NVIDIA 最新GB200晶片架構

▲▼DeepL。（圖／DeepL）

▲DeepL部署最新NVIDIA DGX SuperPOD系統，強化語言AI訓練與應用能量。（圖／DeepL）

記者吳立言／綜合報導

根據《CNBC》報導，翻譯平台DeepL正式於歐洲啟用NVIDIA最新DGX SuperPOD超級運算系統，為全球首次在歐洲部署DGX GB200架構。藉由此先進技術，DeepL將原本需要194天才能完成的「全網翻譯」任務，壓縮至僅需18.5天，大幅躍升處理效能與產品應用潛力。

這套高效能運算集群現已部署於瑞典的合作夥伴EcoDataCenter，將為DeepL帶來顛覆性的語言生成能力與多模態應用擴展，目標朝個人化、互動性與創造性強化邁進。

DeepL執行長Jaroslaw “Jarek” Kutylowski表示，「我們致力於推動語言AI的極限，這次部署是我們技術願景的重要一步。結合NVIDIA新一代AI架構，我們的研究團隊將可開發更進階的語言模型，提供用戶更快、更準確、更具情境感知的翻譯與寫作工具。」

DGX SuperPOD採液冷式機櫃設計，單一機架內包含36顆B200 Grace Blackwell超級晶片，具備超大規模擴展能力，支援數萬顆GPU運算，對生成式AI模型訓練至關重要。此次升級對用戶將帶來明顯效益，包括：

◆翻譯整個網際網路從194天縮短至18.5天

◆翻譯《牛津英語詞典》時間從39秒降至2秒

◆翻譯《追憶似水年華》由0.95秒縮短至0.09秒

DeepL也預告未來將聚焦多模態發展與個人化應用，逐步導入更多互動式與生成式功能，包括近期推出的Clarify工具，可藉由追問使用者語境進行更精準的翻譯。NVIDIA DGX系統副總裁Charlie Boyle指出，「歐洲需要強大且高效的AI計算平台，以維持全球競爭力。DeepL的佈局展示了新一代語言模型的實力，也象徵著生成式AI應用正式從理論走向大規模落地。」

DeepL自2017年成立以來，致力於打造更準確、自然的語言AI解決方案。如今在全球市場中擁有超過20萬家企業與政府機構用戶，逐步站穩與Google Translate分庭抗禮的地位，成為歐洲最具代表性的AI翻譯技術領導者之一。此番更新不僅大幅提升DeepL的翻譯效能與生成能力，也為全球語言科技應用樹立全新標竿。

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