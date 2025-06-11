新聞流量被「吃」光？Google AI被指擷取內容卻不標明來源

▲Google AI摘要。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

根據《華爾街日報》報導，美國多家新聞媒體近日對Google的AI搜尋功能提出質疑，指稱其「AI摘要（AI Overviews）」以及聊天機器人等工具，正在嚴重侵蝕新聞出版商的網站流量。這些工具會直接顯示以AI生成的答案，有時內容來自新聞報導，卻未經授權，且很少附上原始網站連結，導致用戶不再點擊新聞網站，大幅減少曝光與廣告收入。

AI摘要於2024年推出，旨在以摘要方式快速回答用戶問題。報導指出，旅遊、健康、評測等類型網站流量受影響最為明顯。以《紐約時報》為例，根據Similarweb提供的數據，2025年4月，其網頁和行動版來自自然搜尋的流量佔比下降至36.5%，而三年前此比例為44%。

儘管Google在5月的開發者大會中表示，AI摘要功能提升了搜尋使用率，但出版業者認為這種提升未必回饋到內容創作者。為因應衝擊，多家媒體已展開策略調整，包括與AI公司洽談內容授權。《紐約時報》已與亞馬遜簽署合作，開放其新聞用於AI訓練。《大西洋月刊》與OpenAI建立合作關係，而新創公司Perplexity則計畫與媒體共享廣告收益，嘗試建立新的產業分潤機制。

此事件再度引發外界對「AI與內容原創權益」之間界線的關注，也凸顯新聞產業在AI搜尋時代的轉型壓力。