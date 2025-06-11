　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

新聞流量被「吃」光？Google AI被指擷取內容卻不標明來源

▲▼google,google ai摘要。（圖／Google）

▲Google AI摘要。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

根據《華爾街日報》報導，美國多家新聞媒體近日對Google的AI搜尋功能提出質疑，指稱其「AI摘要（AI Overviews）」以及聊天機器人等工具，正在嚴重侵蝕新聞出版商的網站流量。這些工具會直接顯示以AI生成的答案，有時內容來自新聞報導，卻未經授權，且很少附上原始網站連結，導致用戶不再點擊新聞網站，大幅減少曝光與廣告收入。

AI摘要於2024年推出，旨在以摘要方式快速回答用戶問題。報導指出，旅遊、健康、評測等類型網站流量受影響最為明顯。以《紐約時報》為例，根據Similarweb提供的數據，2025年4月，其網頁和行動版來自自然搜尋的流量佔比下降至36.5%，而三年前此比例為44%。

儘管Google在5月的開發者大會中表示，AI摘要功能提升了搜尋使用率，但出版業者認為這種提升未必回饋到內容創作者。為因應衝擊，多家媒體已展開策略調整，包括與AI公司洽談內容授權。《紐約時報》已與亞馬遜簽署合作，開放其新聞用於AI訓練。《大西洋月刊》與OpenAI建立合作關係，而新創公司Perplexity則計畫與媒體共享廣告收益，嘗試建立新的產業分潤機制。

此事件再度引發外界對「AI與內容原創權益」之間界線的關注，也凸顯新聞產業在AI搜尋時代的轉型壓力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1鍋燒酒雞代價7萬2！正妹怨：抓吃火鍋的很無聊
失智症「新藥」來了！ 亞東醫院將打全台第一針
快訊／又有熱帶低壓生成！朝台灣接近中
快訊／秘境出意外　3人無生命跡象
養眼畫面曝！國中畢典熱褲妹校門口跳鋼管　家長超嗨：幫兒慶祝
快訊／饅頭媽「有關男性」又出事！前男友茶行遭衝撞
刺青店夫妻雙亡　兇嫌判賠1173萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

新聞流量被「吃」光？Google AI被指擷取內容卻不標明來源

90%程式碼將由AI產生？Anthropic × Cursor大膽預測未來

AI正改寫文明進程，重塑人類未來　OpenAI執行長：奇蹟將成日常

Google重大勝利！　將為OpenAI提供額外算力

OpenAI推出最新旗艦模型o3-pro　寫作與資料分析能力全面升級

AI模型價格戰開打？OpenAI大幅調降o3模型價格　降幅高達80%

Grok AI深度整合X平台演算法　小型創作者將獲更多曝光機會

OpenAI年化營收衝上100億美元　2029目標突破千億

OpenAI聯合創辦人畢業演講：先開始用AI，再談選擇與未來

蘋果跨出關鍵一步　Apple Intelligence繁體中文即將上線

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

新聞流量被「吃」光？Google AI被指擷取內容卻不標明來源

90%程式碼將由AI產生？Anthropic × Cursor大膽預測未來

AI正改寫文明進程，重塑人類未來　OpenAI執行長：奇蹟將成日常

Google重大勝利！　將為OpenAI提供額外算力

OpenAI推出最新旗艦模型o3-pro　寫作與資料分析能力全面升級

AI模型價格戰開打？OpenAI大幅調降o3模型價格　降幅高達80%

Grok AI深度整合X平台演算法　小型創作者將獲更多曝光機會

OpenAI年化營收衝上100億美元　2029目標突破千億

OpenAI聯合創辦人畢業演講：先開始用AI，再談選擇與未來

蘋果跨出關鍵一步　Apple Intelligence繁體中文即將上線

衛福部規劃醫院醫師「加班費免稅」　醫界認同：避免人才流向診所

館長曝台灣奶茶800元！「1高檔茶點」被點名　28年價格沒變過

近日要去洛杉磯　旅遊達人提4建議：市中心景點先別去

2少年企圖性侵少女掀怒火　北愛爾蘭暴動「襲警燒民宅」

江西高中生申請帶「媽媽遺照」進考場　事後直奔墓地悼念

穆斯林婚宴吃到豬肉！新竹國賓出包害破戒　新人控：喜宴變惡夢

冒名黃仁勳創假投資群組　女星老公否認涉案：公司創立帳號太多

53歲小鐘拼了「參戰運動實境」！推130公斤雪橇機　同場超狂卡司曝光

75歲翁倩玉震撼宣布：最後一次大型個唱　召喚「TW ICE」白冰冰現身

城中城2.0！七賢大樓「一層53戶」都更難　高市府出手加強公安

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

AI科技熱門新聞

Apple Intelligence繁體中文即將上線

Google重大勝利！　將為OpenAI提供額外算力

OpenAI大幅調降o3模型價格80%

OpenAI推出最新旗艦模型o3-pro

ChatGPT推出進階語音翻譯功能

OpenAI執行長：AI將重塑人類未來

GPT-4o疑啟動模型切換測試

Anthropic × Cursor探討AI編碼未來

AI散熱明牌？　4公司股價直直飆

OpenAI揭人機互動設計哲學

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

OpenAI創辦人勉畢業生用AI改變未來

NotebookLM推出公開連結功能

更多熱門

相關新聞

Google搜尋首頁將改頭換面？

Google搜尋首頁將改頭換面？

Google傳出正在測試一項重大變更，有意以全新的「AI 模式」（AI Mode）取代陪伴用戶超過20年的經典按鈕「好手氣（I’m Feeling Lucky）」。此舉被外界解讀為對 AI 搜尋潮流的快速回應，也可能反映 Google 對搜尋版圖變化的高度警覺。

Google搜尋「AI模式」升級

Google搜尋「AI模式」升級

鬼月狂被問「你們出過事？」　飯店業曝真相

鬼月狂被問「你們出過事？」　飯店業曝真相

阿根廷法國世足決戰　Google搜索破25年新高

阿根廷法國世足決戰　Google搜索破25年新高

Google搜尋實驗改版？　底部小卡、網友說：致敬微軟

Google搜尋實驗改版？　底部小卡、網友說：致敬微軟

關鍵字：

GoogleAIAI摘要Google搜尋

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面