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社會 社會焦點 保障人權

7旬翁果園摔倒無法起身...妻等嘸人急報警　警+熱心移工尋獲

記者李陳信得／台中報導

台中市一名老婦人昨(10)日中午神色慌張地跑進派出所報案，指稱丈夫一早6時許出門至位於石岡區和順巷的果園工作卻遲遲未歸，自己偕同里長至果園找人，卻未見丈夫身影，因丈夫平日行動不是很利索，擔心他會不會出了什麼意外，故向警方求助。土牛派出所獲報後，由警員黃翰霖安撫婦人情緒，並完成緊急協尋報案程序，所長吳清煬則立即調派警員胡惠琦、陳鴻源趕赴現場協助搜尋。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

林姓老翁智果園工作不慎摔倒，妻子中午見未歸遍尋不著請警方協助，員警及附近營造移工在草叢中尋獲。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

由於果園鄰近大甲溪畔又位置偏僻，地面到處都是泥濘坑洞，非常不易行走，而果樹與雜草叢生遮蔽視線，更加深了搜尋的難度。警方在林姓老翁經常活動的區域搜尋未果，一籌莫展之際，警員胡惠琦餘光瞥見果園周遭出現林姓老翁的電動腳踏車，研判老翁應該仍在果園內，於是決定擴大搜尋範圍，而鄰近東豐快速道路修建的嘉鑫營造廠工地主任與現場的外籍移工聽聞此事，捨棄休息時間投入找人的行列。

眾人一起往果園更深處尋找，最終在一處枯樹與雜草纏繞的低窪處找到癱軟在地上的老翁。警方趕緊通知消防單位進行救援與救護，將老翁以最快的速度送往東勢農民醫院，所幸老翁在經過醫院治療後，逐漸恢復神識，沒有生命危險之虞。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

林姓老翁平日縱使行動不便，也堅持每日一定要到果園活動活動，只是這次低估了地形的危險性，跌倒後又無法自行脫困，身上也沒有手機可以求援，從早上到下午經過好幾小時的曝曬，除了全身有多處擦挫傷外，還有脫水的跡象。對此，林姓老翁的家人表示，老翁跌倒的地點非常偏僻隱蔽，幸好有警察、消防與營造廠員工這麼多人合力救助，才能這麼快速的就找到人，真的非常感謝！

東勢分局提醒民眾，長者外出多活動有益於身心健康，但仍應考量自身的體力與環境安全，從事較高風險的活動或至相對危險的區域時，應找他人陪同或是攜帶通訊設備，以保證可以在第一時間就能向外求援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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