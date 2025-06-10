老公想「幫女兒洗澡到18歲」！人妻驚呼噁心：都已發育完全

▲原PO老公說要幫女兒洗澡到女兒18歲，讓她聽到後傻眼。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名媽媽表示，丈夫最近聲稱自己「要幫女兒洗澡到18歲」，一番話讓身為妻子的她感到震驚與反感，直言「好噁心、好變態」，畢竟18歲發育已完全，「他腦袋是否有問題？若我有兒子，我幫兒子洗澡也不會想洗到18歲。」

該名媽媽在Dcard以「老公說要幫女兒洗澡到18歲」為題發文，表示當丈夫表示「要幫女兒洗澡到18歲」時，她以媽媽的立場立刻表達反對，卻換來對方的不滿。丈夫不僅強調「那是我女兒」，甚至反駁「總比（女兒）之後跟其他男同學一起洗澡要好」，一番話也讓她當場質疑，丈夫難道要讓女兒以後升至國高中後，對在校師生說「我都跟爸爸洗澡」嗎？丈夫竟又回答，「這樣很好，沒有其他男生敢跟我女兒洗澡」。

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儘管丈夫強調一切只是自己的想法，並未打算真正付諸行動，更稱「我沒言論自由嗎？女兒18歲了嗎？妳（指原PO）不要把妳的觀念、思維灌輸到我的腦袋。」但原PO仍深感不安，她更直呼「不知道為什麼，我覺得好噁心、好變態」，並認為丈夫的言論已偏離常理，「我說你可（幫女兒洗澡）洗到國小一年級或者到3歲，他說他就是想跟女兒洗到18歲。」

另一方面，丈夫的心聲也讓原PO想起社會上許多由熟人犯下的性侵案，她進一步反思，「他（指丈夫）能控制他的『小頭』嗎？我家2位女兒目前才4個月。我真的很擔心只要他跟女兒在一起，我就覺得女兒好危險。唉，怎麼會有這種爸爸。」

原PO無奈表示，「哪怕今天我生男寶，我也會幫他沖洗包皮，他就說他沒辦法、他是男生不懂女生構造，不過卻想跟女兒洗澡到18歲，他腦袋是否有問題才會那麼雙標？還是我有問題？若我有兒子，我幫兒子洗澡也不會想洗到18歲。」

原PO還指出丈夫在實際育兒過程中的矛盾行為，雖然丈夫會幫洗奶瓶、哄睡，當她請丈夫協助替女兒沖洗會陰部時，丈夫竟以「看到分泌物覺得很有陰影」為由拒絕。她沒想到的是，丈夫如今卻又語出驚人地說「想跟女兒洗澡洗到18歲」，即便對方一再強調只是想法，但已讓她有所警覺，不知道下一步如何是好，「怎麼跟他溝通比較好？」

貼文引發網友熱議，大家紛紛表示「妳老公根本有病，還是他媽媽也跟他洗澡洗到18歲」、「我有兒子有女兒，完全不會有想洗到18歲這種想法，洗到3歲就該自己洗，意思是自己搓洗身體，5歲時家長就可退出浴室」、「好噁心，我就不信是兒子的話他要洗，根本是想光明正大看女兒身材」、「我感覺他就是把小孩當自己的所有物，很可怕」。

還有人提醒「拜託妳要保護好女兒，熟人性侵最可怕的是那個熟人會教育小孩不要講，事情可能很難被發現」、「非常詭異的想法，建議妳小心一點，觀察有沒有其他奇怪的行為」。

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