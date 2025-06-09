根本沒藏？劉品言去年PO「燦笑對看照」　網挖出：那時還想說奇怪

▲劉品言去年PO出兩人合照。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

記者曾筠淇／綜合報導

劉品言、連晨翔今（9日）發文報喜，宣布結婚且懷孕的好消息，由於先前幾乎沒有傳出過兩人戀愛的相關消息，因此不少網友都相當驚訝。不過，稍早就有眼尖網友挖出兩人去年的合照，猜測他們可能早就偷偷放閃暗示，「這時候就在偷偷暗示了嗎」、「原來」。

劉品言、連晨翔認愛的消息曝光後，讓許多人相當驚訝，因為先前似乎沒傳出什麼相關消息。不過有網友就挖出劉品言2024年8月8日、生日當天PO的文章，她在文中大方標記連晨翔，寫下「今年的驚喜嘉賓 @hsiang_5208」，且第五張照片就是兩人對看、拿著蛋糕的合照。

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陳孝萱2024年5月20日，也PO出她和劉品言、連晨翔的合照，寫道「好有愛的組合，是520呢！」不過文末則留下「舊金山美容院」的Hashtag。連晨翔則在2024年6月10日，PO出他和劉品言的合照，表示「感恩最懂吃的 @esther88 ，大家端午安康」。

如今，就有不少網友挖出這幾張照片和文章，紛紛直呼「哥這下子真的包粽（中）了」、「到底是從哪裡開始錯過的？只能說藏得很好欸」、「跟我一樣，在找之前的軌跡」、「恭喜你們，特地回來看這篇」、「那時還想說奇怪，幹嘛一直發合照，果然是看對眼」、「完全沒有發現欸，但真的大恭喜」、「越大方大家反而越不會往那邊想，真的被震驚了，但是很祝福言言幸福啊」。

台劇《舊金山美容院》由連晨翔、劉品言、章廣辰、楊銘威、方志友等人主演，兩人在劇中飾演青梅竹馬，經歷波折後從朋友變情人。據悉，該劇於7月15日舉辦殺青宴，當時很多人將焦點放在方志友、楊銘威身上，因為這是兩人婚後第一次合作；且同劇演員間互動比較頻繁、在社群PO出合照也很合理，因此當時似乎沒什麼人猜測兩人劇外的關係。