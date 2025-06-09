　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海峽論壇15日登場　主題「擴大民間交流、深化融合發展」

▲第16屆海峽論壇在廈門舉行。（圖／CFP）

▲圖為第16屆海峽論壇。（圖／CFP）

記者陳冠宇／北京報導

海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，大陸國台辦今（9）日表示，15日上午將舉辦論壇大會，並延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題。此前，陸委會已建議地方政府人員勿出席相關活動。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日表示，第17屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，15日上午舉辦論壇大會，集中活動為期一周。

朱鳳蓮指出，論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也將舉辦相關活動。

她提到，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊。

朱鳳蓮最後說，目前論壇各項籌備工作穩步推進，進展順利。

據媒體此前披露，前總統馬英九將出席本屆海峽論壇。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應稱，馬英九認為在兩岸兵凶戰危之際，唯有深化兩岸交流，才能降低緊張，增進了解；馬英九基金會仍會持續規劃出訪行程，確定後都會主動對外公布。

陸委會已表態，「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動，亦不得與陸方合作辦理；同時，禁止中央機關人員參與，建議我地方政府人員勿出席相關活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／劉品言認愛男星！　宣布「懷孕超過三個月」
快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　時間地點一次看
33歲女遭毆打「頭壓入水中」　拖入大海慘死
快訊／富商獵豔名單驚見「17位啦啦隊女孩」　經紀人揭真相
台76「6車連環撞」　現場慘狀曝！3人送醫
員旅出人命！　翻船1女死亡
快訊／房東找不到人！　台中33歲女陳屍套房
快訊／沖繩駐日美軍基地爆炸！　4人送醫
台中17歲女高中生失蹤5天！　媽淚尋：額頭有胎記
洋將全走人！　富邦勇士宣布3人離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海峽論壇15日登場　主題「擴大民間交流、深化融合發展」

中美倫敦經貿磋商今登場　陸學者：助於釐清中美存在認知差異

陸吸引外資前4個月有成效　央視：新設立外商投企超1.8萬家

洛杉磯衝突不斷！新華社記者遭催淚彈擊中　陸洛杉磯總領館發警示

開車「突遭馬兒撞上」擋風玻璃全碎！女駕駛傻眼：要修車還要賠馬

Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富

陸17歲少女試衣被店員提醒「肚子很大」！就醫竟驗出超巨腫瘤

嬌妻新婚後突失聯！綠帽夫半年刷影片　意外發現「她又嫁別人」

王傳福：比亞迪面臨壓力　但不會拉踩同行

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海　2年內新增近6平方公里土地

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

海峽論壇15日登場　主題「擴大民間交流、深化融合發展」

中美倫敦經貿磋商今登場　陸學者：助於釐清中美存在認知差異

陸吸引外資前4個月有成效　央視：新設立外商投企超1.8萬家

洛杉磯衝突不斷！新華社記者遭催淚彈擊中　陸洛杉磯總領館發警示

開車「突遭馬兒撞上」擋風玻璃全碎！女駕駛傻眼：要修車還要賠馬

Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富

陸17歲少女試衣被店員提醒「肚子很大」！就醫竟驗出超巨腫瘤

嬌妻新婚後突失聯！綠帽夫半年刷影片　意外發現「她又嫁別人」

王傳福：比亞迪面臨壓力　但不會拉踩同行

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海　2年內新增近6平方公里土地

彰化嬤電動車暴走！撞倒機車「秒倒車逃逸」消失巷弄中

國際醫療暨健康照護展逾7600人觀展　三大買主來自日、中、韓

喻虹淵悄放閃周渝民「草莓愛心甜慶生」　挺尪新戲《與惡 II》曝感言

「1料理」開超多間！他想起蛋塔之亂　嘆：是不是要爛大街了

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

桃園市公車拋錨路中影響交安　警號召熱心民眾合力推車

桃園酒店框小姐全場...帶到花蓮殺人丟海　兇嫌落網還鬼扯連千毅

快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　「時間地點搶票資訊」一次看

快訊／北市信義區某國小「10歲女學童」遭蜂螫！　現場未發現蜂巢

AI需求伸向傳產　謝金河：台玻、台塑有機會

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

大陸熱門新聞

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

17歲少女試衣被店員提醒肚子大！就醫驗出腫瘤

開車「突遭馬兒撞上」擋風玻璃全碎！女駕駛傻眼

嬌妻新婚後失聯！綠帽夫半年後才知她已另嫁

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」帳號遭封鎖

爛尾房3年沒人理…人妻巨乳維權拯救全社區

洛杉磯衝突不斷！新華社記者遭催淚彈擊中 陸洛杉磯總領館發警示

王傳福：比亞迪不會拉踩同行

吉利董座：汽車產能過剩　吉利不再建新廠

習近平默哀送別　許其亮遺體今在京火化

陸網友狂喊看不懂北京高考作文題

影／數萬人目擊西安城牆上驚現UFO

更多熱門

相關新聞

海峽論壇6月中登場！　馬英九擬規劃出席

海峽論壇6月中登場！　馬英九擬規劃出席

中國大陸將於6月15日舉辦「第17屆海峽論壇」，傳出前總統馬英九將出席。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，持續規劃行程，確定後都會主動對外公布。至於國民黨是否將派人參加，據了解，因正值大罷免期間，黨中央不會按往例派副主席層級人士赴中國大陸出席。

廣州警方通緝資通電軍　大陸學者：落實懲獨22條

廣州警方通緝資通電軍　大陸學者：落實懲獨22條

陸再懲戒沈伯洋　陸委會：見大罷免忍不住

陸再懲戒沈伯洋　陸委會：見大罷免忍不住

不只沈伯洋　趙少康點柯建銘、黃捷親屬賺紅錢

不只沈伯洋　趙少康點柯建銘、黃捷親屬賺紅錢

沈伯洋父企業遭制裁　涉台學者：大陸不允許賺錢「養台獨」

沈伯洋父企業遭制裁　涉台學者：大陸不允許賺錢「養台獨」

關鍵字：

海峽論壇陸委會馬英九國台辦

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

Dora約會千億富商照曝光！

路徑大變！　颱風可能生成

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

颱風可能生成　最新預測路徑曝

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面