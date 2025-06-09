海峽論壇15日登場　主題「擴大民間交流、深化融合發展」

▲圖為第16屆海峽論壇。（圖／CFP）

記者陳冠宇／北京報導

海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，大陸國台辦今（9）日表示，15日上午將舉辦論壇大會，並延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題。此前，陸委會已建議地方政府人員勿出席相關活動。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日表示，第17屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，15日上午舉辦論壇大會，集中活動為期一周。

朱鳳蓮指出，論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也將舉辦相關活動。

她提到，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊。

朱鳳蓮最後說，目前論壇各項籌備工作穩步推進，進展順利。

據媒體此前披露，前總統馬英九將出席本屆海峽論壇。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應稱，馬英九認為在兩岸兵凶戰危之際，唯有深化兩岸交流，才能降低緊張，增進了解；馬英九基金會仍會持續規劃出訪行程，確定後都會主動對外公布。

陸委會已表態，「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動，亦不得與陸方合作辦理；同時，禁止中央機關人員參與，建議我地方政府人員勿出席相關活動。