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又一個時代眼淚！開22年「影城要掰了」　萬人傻：爆米花超好吃

▲▼ 。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

▲台南國賓影城二館只營業到6月底。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

網搜小組／劉維榛報導

又一個時代的眼淚！臉書粉專《台南式 Tainan Style》表示，台南國賓影城二館於6月30日要掰了，消息曝光後，引來萬名網友不捨狂呼，「全盛時期連手扶梯都要排隊啊」、「這是不喜歡排隊看電影的人心中的聖地啊」、「國賓爆米花才是重點阿，以後吃不到了」。

粉專《台南式 Tainan Style》表示，擁有22年歷史的台南國賓影城二館，正式宣布在6月底結束營業，小編也透露，整棟建築前幾年就已經賣給建設公司了。而官方也解釋是因為「租約到期」。

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消息一出，引來萬名網友不捨驚呼，「不行關啊，我去都是包場捏」、「全盛時期連手扶梯都要排隊啊」、「一定要去後面巷子買190元的票」、「兒時回憶，小時候都覺得驗票姐姐好正」、「這是不喜歡排隊看電影的人心中的聖地啊」、「剛開幕就辦卡了到現在！回憶啊」、「元老員工路過...整個台南國賓除了辦公室，沒有我沒待過的地方...回憶呀」、「跟老婆吵架的時候，我都一個人來這裡看電影」。

甚至有網友直呼，「明天去買爆米花壓壓驚」、「國賓爆米花才是重點阿，以後吃不到了」、「我最喜歡國賓的爆米花」、「國賓爆米花比威秀好吃欸」、「最好吃的爆米花」、「我曾經一天在國賓看了三場電影，只為了爆米花自由」、「可惜了，下個月起不能邊運動邊吸爆米花香味了」、「看國賓一定要買雞塊，真的超好吃，我的最愛啊」、「國賓的爆米花跟雞塊」、「我的儲值金，而且還有好多爆米花還沒換」。

其中也有人指出，人潮流失的原因，「以前南紡威秀還沒開始時，國賓排隊人潮可能不輸給剛開幕的UG」、「南紡直接碾壓，已經N年沒去過國賓了」、「現在都衝去南紡了，有冷氣有電影還可以逛街吃好料，平時也沒什麼電影能看，唉」。

為保障會員及票券顧客權益，國賓表示，會員權益全台適用，會員亦可至其他據點使用，若想辦理退會，可於今年7月15日前至台南會員服務櫃檯辦理。

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