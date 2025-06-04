　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警「你還活著喔」害輕生！內湖母女身世曝光　知名珠寶商淪詐團

北市刑大去年逮獲有竹聯幫地堂背景、以洪姓父子檔為首的詐團，當場於萬華區逮獲行動水房。（圖／翻攝畫面）

▲北市刑大去年逮獲有竹聯幫地堂背景、以洪姓父子檔為首的詐團，當場於萬華區逮獲行動水房。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市內湖去（2024）年底爆出甯姓母女遭詐1200萬餘元，員警竟在電話中問甯母「你還活著？」最後母女不幸輕生慘案。台北市刑警大隊逮獲詐團主謀為竹聯幫地堂成員洪煌龍父子檔，循線破獲上游最大水房、知名珠寶商林忠蔚的「璦瑪鑽石公司」，轄區內湖分局則查出10名車手涉案，逮獲2名車手，另5人在監所；台北地檢署今年2月已將全案提起公訴，正由法官審理中。

警方查出，年約50餘歲的洪煌龍和20餘歲的兒子組成詐團，冒用知名網紅「柴鼠兄弟」名義，隨機邀請被害人以投資名義進入Line群組，誘騙被害人投入資產，不到半年時間詐騙所得高達6千萬餘元。而被害人中就包含一對來自北市的甯姓母女。

據了解，甯姓婦人的丈夫早逝，她撐起家計獨自經營早餐店，養活一雙兒女，女兒成年後更是成為會計師，孰料遭詐1200萬餘元後，竟和女兒走上絕路。事後發現當初受理報案的港墘派出所劉姓員警，因遲遲打不通甯女的電話，在等待電話接通的過程中，自言自語，「該不會自殺了吧？」、「喔，你還活著喔」，成為壓垮婦人的最後一根稻草，劉姓員警被記一大過處分、調往警備隊，同時送往懲戒法院。

北市內湖甯姓母女遭詐團騙走1200萬元後，不堪員警無心之語，母女雙雙輕生，內湖分局出面澄清道歉。（圖／資料照）

▲北市內湖甯姓母女遭詐團騙走1200萬元後，不堪員警無心之語，母女雙雙輕生，內湖分局出面澄清道歉。

對此，北市刑大也介入偵辦，掌握冒充柴鼠兄弟的詐團，鎖定幕後為竹聯幫地堂背景的洪煌龍父子把持，發現只要被害人依指示交付現金後，隨即就有車手出現取款，得手的現金還得經過2層收水手後，才能交付陳姓幹部，陳姓幹部再轉交洪姓父子檔，由兒子火速將現金換構成泰達幣洗錢，警方見時機成熟，再逮獲上游洗錢的珠寶商林忠蔚。

警方查出，以洪煌龍父子檔為首的詐團，短短半年內至少詐得6千萬餘元。洪煌龍父子為避免警方查緝，還隱匿行動、減少行動水房出現的機率，但仍遭警方鎖定逮獲，詐團一個上午收受6名被害人款項，金額高達近千萬元，而被害人除內湖甯姓母女外，也不乏科技公司高管，其遭詐至少2千萬餘元。據悉，該名高管不斷投入高額金流，主因為其初期投資時曾拿回高達50萬元的「投資款項」，才會越陷越深，顯見詐團陷阱網絡之密，更肯下重本，就等被害人上鉤。

北市刑大逮獲洪姓父子檔，短短半年內至少騙得6千萬餘元，查獲現金至少2千萬餘元，警方還得出動點鈔機才能清算。（圖／翻攝畫面）

▲北市刑大逮獲洪姓父子檔，短短半年內至少騙得6千萬餘元，查獲現金至少2千萬餘元，警方還得出動點鈔機才能清算。

警方隨後在洪男等人的住處與現場查扣千萬元餘元現金、泰達幣13萬6千餘顆及涉案名車賓士等5部，不法所得粗估至少2000餘萬元，後續還因贓款數量過多，警方出動點鈔機才能清點詐款。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等移送台北地檢署偵辦，檢方並於今年2月份起訴。

對此，洪煌龍被捕後遭到收押，台北地院日前裁定100萬元交保，並須電子監控；而璦瑪鑽石公司負責人林忠蔚，則未收押。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995。

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

延伸閱讀
珠寶商成詐團1／改行半年洗錢20億！內湖母女雙屍案上游水房遭擊落
黃仁勳遭炎上1／輝達在台發展AI被掐喉　只因「它」被汙名化連大老都怕到噤聲
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電股東會後漲24元！　台股大漲
荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光
容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量
正妹房客要「肉體抵房租」他見身材點頭了！　網提醒1問題
快訊／新北環快凌晨死亡車禍！　駕駛自撞「嵌進橋墩」影片曝
烏克蘭再炸克里米亞大橋！　逾千公斤炸藥「藏水下」引爆瞬間曝光
前天氣女孩偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光
李在明當選南韓總統！對日態度急轉彎　向中國謝謝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喝多了躺量販店門口被員警叫醒　北市熟女：再讓我睡一下

警「你還活著喔」害輕生！內湖母女身世曝光　知名珠寶商淪詐團

荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光

快訊／台南民宅凌晨火警　明火延燒四面

新北環快自撞瞬間曝！休旅猛撞「車頭嵌進橋墩」　76歲駕駛慘死

朋友車沒停好　醉男自己移車秒被抓酒駕！一查還無照

「荒淫里長」前女友掀渣底！　懷雙胞胎竟被要求打掉一個

「火鍋界PRADA」二本松爆違建行賄案　建管處前股長15萬交保

「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

喝多了躺量販店門口被員警叫醒　北市熟女：再讓我睡一下

警「你還活著喔」害輕生！內湖母女身世曝光　知名珠寶商淪詐團

荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光

快訊／台南民宅凌晨火警　明火延燒四面

新北環快自撞瞬間曝！休旅猛撞「車頭嵌進橋墩」　76歲駕駛慘死

朋友車沒停好　醉男自己移車秒被抓酒駕！一查還無照

「荒淫里長」前女友掀渣底！　懷雙胞胎竟被要求打掉一個

「火鍋界PRADA」二本松爆違建行賄案　建管處前股長15萬交保

「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

台灣備戰態度180度轉變　美參議員：建立可恃後備部隊

快訊／台積電股東會後漲24元至974　台股大漲逾280點站上21400

創業家走過低谷逆襲！樂在過程、成就自來的人生哲學

喝多了躺量販店門口被員警叫醒　北市熟女：再讓我睡一下

AI吃電怪獸！Meta砸錢「簽20年長約」買核電　2027年開始供應

最新「黑潮海盜村」在林口！4米高扭蛋機、市集　還有射擊訓練場

Sony領航娛樂科技！四檔日股ETF齊沾光　00949、00645跟漲最有感

警「你還活著喔」害輕生！內湖母女身世曝光　知名珠寶商淪詐團

小熊外野手PCA締造紀錄　史上第4快完成「15轟＋20盜」

凱特哈德森46歲不改甜姐兒風範　戴個性鑽飾平衡一下

【檢討被害者？】談三峽3死車禍！交安講師失言「馬路不是散步的地方」遭炎上

社會熱門新聞

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒

「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

陳歐珀遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

邵琇珮遇靈魂拷問　檢：證明柯文哲替京華城量身打造

5台人遊泰被賣　他曝詐團專挑1類人

新北環快休旅自撞橋墩　76歲駕駛慘死

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面