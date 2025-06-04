警「你還活著喔」害輕生！內湖母女身世曝光　知名珠寶商淪詐團

▲北市刑大去年逮獲有竹聯幫地堂背景、以洪姓父子檔為首的詐團，當場於萬華區逮獲行動水房。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市內湖去（2024）年底爆出甯姓母女遭詐1200萬餘元，員警竟在電話中問甯母「你還活著？」最後母女不幸輕生慘案。台北市刑警大隊逮獲詐團主謀為竹聯幫地堂成員洪煌龍父子檔，循線破獲上游最大水房、知名珠寶商林忠蔚的「璦瑪鑽石公司」，轄區內湖分局則查出10名車手涉案，逮獲2名車手，另5人在監所；台北地檢署今年2月已將全案提起公訴，正由法官審理中。

警方查出，年約50餘歲的洪煌龍和20餘歲的兒子組成詐團，冒用知名網紅「柴鼠兄弟」名義，隨機邀請被害人以投資名義進入Line群組，誘騙被害人投入資產，不到半年時間詐騙所得高達6千萬餘元。而被害人中就包含一對來自北市的甯姓母女。

據了解，甯姓婦人的丈夫早逝，她撐起家計獨自經營早餐店，養活一雙兒女，女兒成年後更是成為會計師，孰料遭詐1200萬餘元後，竟和女兒走上絕路。事後發現當初受理報案的港墘派出所劉姓員警，因遲遲打不通甯女的電話，在等待電話接通的過程中，自言自語，「該不會自殺了吧？」、「喔，你還活著喔」，成為壓垮婦人的最後一根稻草，劉姓員警被記一大過處分、調往警備隊，同時送往懲戒法院。

▲北市內湖甯姓母女遭詐團騙走1200萬元後，不堪員警無心之語，母女雙雙輕生，內湖分局出面澄清道歉。

對此，北市刑大也介入偵辦，掌握冒充柴鼠兄弟的詐團，鎖定幕後為竹聯幫地堂背景的洪煌龍父子把持，發現只要被害人依指示交付現金後，隨即就有車手出現取款，得手的現金還得經過2層收水手後，才能交付陳姓幹部，陳姓幹部再轉交洪姓父子檔，由兒子火速將現金換構成泰達幣洗錢，警方見時機成熟，再逮獲上游洗錢的珠寶商林忠蔚。

警方查出，以洪煌龍父子檔為首的詐團，短短半年內至少詐得6千萬餘元。洪煌龍父子為避免警方查緝，還隱匿行動、減少行動水房出現的機率，但仍遭警方鎖定逮獲，詐團一個上午收受6名被害人款項，金額高達近千萬元，而被害人除內湖甯姓母女外，也不乏科技公司高管，其遭詐至少2千萬餘元。據悉，該名高管不斷投入高額金流，主因為其初期投資時曾拿回高達50萬元的「投資款項」，才會越陷越深，顯見詐團陷阱網絡之密，更肯下重本，就等被害人上鉤。

▲北市刑大逮獲洪姓父子檔，短短半年內至少騙得6千萬餘元，查獲現金至少2千萬餘元，警方還得出動點鈔機才能清算。

警方隨後在洪男等人的住處與現場查扣千萬元餘元現金、泰達幣13萬6千餘顆及涉案名車賓士等5部，不法所得粗估至少2000餘萬元，後續還因贓款數量過多，警方出動點鈔機才能清點詐款。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等移送台北地檢署偵辦，檢方並於今年2月份起訴。

對此，洪煌龍被捕後遭到收押，台北地院日前裁定100萬元交保，並須電子監控；而璦瑪鑽石公司負責人林忠蔚，則未收押。

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