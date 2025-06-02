不需愛情！有錢老爹為兒選媳如選妃　多金大齡女只找「帥哥」

▲未婚男女希望找到理想另一半。（圖／非新聞當事人／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

司機開著進口名車，載著年近七旬的男子到桃園市中壢區美滿服務中心，拿出國內傳產知名公司負責人名片給該中心人員，一開口就表明他是來為今年37歲、國外碩士學位的兒子找對象。負責人直言，他的兒子回台後一直在公司任職，已達適婚年齡，多來來一直有同業或親友要介紹或攀姻緣，但都不能通過他這一關。

負責人告訴中壢美滿，他書讀不多，但多年來創業小有成績，也鼓勵孩子多讀書，並在國外取得碩士，因為孩子就是將來接班人，另一半當然要能幫夫運，而且要有貴婦相，才會守住錢財。

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過去別人介紹或兒子認識的女生都「不合格」，他認為成立滿41年的美滿服務中心一定有人選。中壢區美滿服務中心的資深社工歡迎優秀年輕人報名「個別一對一」聯誼，但要求當事人親自帶畢業證書、身分證正本及就業單位證明，經諮商會談，並繳入會費一千元即可參加，但務必要本人出面，家人無法代為報名。

當負責人知道無法代替兒子報名，拉高嗓門表示，他願意付入會費100倍的10萬元報名，要求美滿中心找10位女生一起讓他挑選，當得知美滿中心反對他「選妃式」的要求，並嚴格要求當事人親自出面，負責人竟氣呼呼地說：「我們加10倍報名費也不能變通，這麼不會做生意，美滿中心怎麼可能存在41年」，讓資深社工傻眼。

另一名陳姓女秘書告訴中壢美滿，就讀大學至研究所就有許多人追求，進入外商公司當祕書，不但同事，連許多外國廠商及客戶也有不少人看上她，甚至公司大老闆還推薦取得國外博士學位的姪子要結姻緣，但她不為所動，她認為自己168的身高，不錯的外表，就讀高中時參加過「墊腳石連鎖書局」的「愛書美少男、美少女」選拔得名，她認為如果找個顏質高的男生，一定可以生下靚亮的下一代，這是她內心的期望。

陳姓女秘書也不諱言，她收到爸爸包括店面等遺產，加上自己年收入超過兩百萬，男生如果收入不高也沒關係，她甚至可以「資助」男生，講白了，如果「養他」也不排斥，但就是必須要顏值第一；資深社工允諾盡量尋找，只是對「美」的定義每人看法大不同，不知能否達成。

中壢美滿說，每個人找對象，心中有理想、有目標、有方向是可以接受的，但如果只站在「買方」立場，甚至要求「選妃式」的要求，如此不尊重別人的角度，應該是不成熟的態度，至於女秘書只想找帥哥，時間是最好的答案，也許哪一天真讓她美夢成真，只有給於尊重與祝福。