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傳美駐外使館獲令　全面審查「哈佛簽證申請人」社群帳號

▲因受新冠病毒疫情影響，哈佛早前宣佈所有課程將改為線上授課。（圖／路透）

▲哈佛大學校景。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國政治新聞媒體Politico近日揭露，美國國務院已指示駐外領事館與大使館，全面審查哈佛大學外國學生簽證申請人的社群媒體活動，旨在排查是否存在反猶太主義內容。此政策未來可能擴展至其他美國大學，影響範圍廣泛。

根據報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署的電報顯示，國務院要求領事官員針對所有以非移民簽證身份申請前往哈佛大學的人進行線上活動審查。審查對象不僅包括學生，還涵蓋教職員、研究人員、職員及受邀講者。這項政策已於指示發布當晚立即生效，但美國國務院尚未回應置評請求。

文件指出，這項措施是川普（Donald Trump）政府近期提出的社群媒體審查擴大計畫的一部分，涵蓋所有申請美國大學的外國學生。除審查社群媒體外，相關政策還暫停了新的學生簽證面談預約。雖然過去已針對某些返美學生進行社群媒體活動審查，但此次重點放在可能涉及反猶太主義的言論。

電報中未明確界定哪些反猶太言論將導致簽證申請遭拒，但強調哈佛的審查程序將作為試點，逐步擴展至其他大學。文件還提到，領事官員需注意申請人是否有意規避審查，例如社群媒體帳號設為私人或無線上活動足跡，並可能因此質疑申請人的誠信。領事官員也被要求告知申請人，若帳號設為私人，可能被視為不合作的行為。

此新政策加劇了白宮與美國菁英學術機構間的緊張局勢。美國政府此前已因哈佛未妥善處理校園內的反猶太主義問題，取消對該校數十億美元的研究經費，並撤銷其招收國際學生的權利，儘管該禁令已被法官暫時叫停。

此外，國務卿盧比歐近日表示，將與國土安全部合作，加強撤銷中國學生簽證的力度，尤其是那些與中共有關聯或在敏感領域就讀的學生。此舉引發國務院內部的混亂，部分官員對執行細節感到疑惑。

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