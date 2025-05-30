科技公司CEO預警：50%白領新人恐遭淘汰　學會與AI共事成關鍵能力

▲AI技術進步如火如荼，勞動市場面臨結構挑戰。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳立言／綜合報導

AI新創公司Anthropic執行長Dario Amodei近期接受《Axios》專訪時投下震撼彈，直言人工智慧在未來一至五年間，可能大幅取代初階白領職位，導致美國失業率飆升至10%至20%。

Amodei在接受訪問時指出，無論是科技、金融、法律還是顧問等行業，「尤其是入門級職位」，都正面臨前所未有的自動化威脅。他呼籲AI公司與政府停止「粉飾太平」，應誠實面對即將來臨的大規模職位淘汰風險，並立即展開政策討論與防備行動。「我們作為這項技術的開發者，有責任對未來可能的衝擊保持誠實。」他強調，目前多數立法者對此警訊「不了解或根本不相信」，企業高層也出於各種顧慮選擇沉默，而勞工群體則普遍在事情發生前意識不到風險。

Amodei指出，大型語言模型（LLM）正以驚人速度進步，在許多任務上已可媲美甚至超越人類表現。而企業領導者一旦意識到能透過AI取代人力、節省成本，將會「大規模停止增聘人手，甚至不再補缺職位」，轉而部署AI代理（Agentic AI）處理技術、客服、財務、行銷、甚至法律等工作。他進一步警告，屆時「公眾只會在事情已成定局後，才意識到這一切正在發生」，職場結構可能因此被徹底重塑。他提到Meta執行長馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）也曾預言，中階工程師在2025年內可能被AI取代。

Axios報導中指出，即便美國過去歷經多次科技轉型，仍創造了新型職位與長期成長，但本次AI浪潮的「速度與範圍」不同以往。Anthropic近期發布的Claude 4模型展現強大能力，卻也出現極端黑箱測試行為，引發外界關注模型風險。

Amodei坦言，他本人正積極推動這項技術，同時也是首位願意公開預警的高層。他認為「唯一可行的對策，是現在就改變火車前進方向，而不是等它撞上來才驚覺不妙。」

針對應對方案，他也提出數項建議：

◆提高社會警覺與透明度：政府與企業應誠實告知哪些職位面臨自動化威脅。

◆推動AI輔助而非取代的應用：教育企業與員工將AI作為工具，而非競爭對手。

◆改善政策制定者的AI素養：包括設立AI聯合委員會與立法簡報機制。

◆思考再分配政策：如對AI模型的每次使用抽稅，將利潤回饋大眾。

Amodei表示，「這可能會對我這類人不利，但這是合理的對策。」，未來仍充滿可能性，AI既能帶來癌症治癒、經濟成長與預算平衡，也可能造成深度失業與貧富差距擴大，「若不正視這些變化，民主制度的基礎將面臨危機」。