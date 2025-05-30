新北校長開黃腔！　「寶貝換個姿勢」4簡訊罰5萬

▲一名Z姓退休女老師遭新北市1名C姓校長傳訊息性騷擾，提告後經法院二審民事判決成立，C男需賠償Z女5萬元。示意圖非當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市1名C姓校長3年前被控在在一個有10人LINE的教會群組, 傳送「寶貝，換個姿勢……等4則語帶性暗示的簡訊，遭1名Z姓退休女老師提告性騷擾，案經法院二審民事判決成立，C男需賠償Z女5萬元。

判決確立後，Z女認為C男不適任校長一職，質疑新北市政府教育局理應幫助性騷擾被害人，但教育局不但不幫她，還包庇圖利，故意找來4位教育局法制專員當性騷擾加害人的民事訴訟代理人，認為4人是新北市府聘用的法制專員、公務員，卻當私人性騷擾案加害人的訴訟代理人，教會群組與公務無關，此案非因公涉訟，C男應自費自己請律師，市府卻故意幫助鄭打官司，為他省下數十萬元律師費。

這名被控性騷擾的C男校長，2022年4月10日下午7點，在LINE傳送對Z女性騷擾的4則簡訊，內容包括：匆匆的把你抱到床上，慢慢的解開你的褲子，悄悄的脫掉你的內褲，柔柔我的吻著你的面額，對你說：…寶貝，換個姿勢。

曖昧內容還包括：自從認識了你~我就已經深深愛上了你！你那陣陣的幽香，時刻蕩漾在腦海，你那火辣的激情時刻在我唇邊回味。還記得那個夜晚嗎？我們面對而坐，悄悄的一句話說，你瘋狂的摸，我瘋狂的摸，就這樣摸了很久……。

Z女告訴本刊，會與C男校長認識，是因弟弟原在該校任教，卻因一起老師對學生掐肩膀、脖子的體罰事件，為學生作證，還有過半學生簽名為體罰事件當人證，卻因此遭C男挾怨報復，她為了替弟弟平反，才會加入C男的教會群組，希望雙方化解誤會，跟他根本不認識，沒想到卻被無理對待。

Z女說，C男校長此舉已嚴重傷害政府信譽、傷害公務人員、教育人員形象，判決書早已寄到市府，但教育局仍包庇未將他解職，市府螺絲早已鬆了。

提告的Z女自稱曾受表揚的優良資深教師，備受學生愛戴，無端被校長言語性騷擾，導致身心受創，出現驚嚇、耳鳴、失眠與頭痛等症狀，嚴重影響正常生活，主張校長違反《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》與《性別平等教育法》。

C男校長抗辯指出，該校1名男老師2020年11月被家長投訴教學不適任，校方調查屬實、進行教學輔導，這名男老師與姊姊隔年8月主動到他參與的教會，希望他「協助提升教學能力」，且想「認識信仰」，就將姊弟2人加入教會小組的LINE群組。

C男辯稱，群組成員共約10人，平日傳達教會事務，也供成員相互問候、交流討論，他偶而會傳趣味笑話到群組增進彼此情誼。本件訊息開頭就有註明：「誰寫的？真幽默！」目的就是博君一笑，絕沒性意涵與性暗示。

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