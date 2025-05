Perplexity全新功能Labs上線　開啟多模態創作時代

▲Perplexity發表Labs平台,支援互動App與進階文件處理。(圖/記者吳立言攝)

記者吳立言/綜合報導

Perplexity正式推出全新「Perplexity Labs」功能,該功能專為複雜任務設計,強調能模擬「整個團隊支援」的工作流程,支援文件撰寫、簡報設計、互動式儀表板開發等多元任務,目前已開放給所有Pro訂閱用戶使用。

Today we're launching Perplexity Labs.



Labs is for your more complex tasks. It's is like having an entire team at your disposal.



Build anything from analytical reports and presentations to dynamic dashboards. Now available for all Pro users. pic.twitter.com/OSGV1dioeK