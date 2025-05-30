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Perplexity全新功能Labs上線　開啟多模態創作時代

▲▼Perplexity。（圖／記者吳立言攝）

▲Perplexity發表Labs平台，支援互動App與進階文件處理。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Perplexity正式推出全新「Perplexity Labs」功能，該功能專為複雜任務設計，強調能模擬「整個團隊支援」的工作流程，支援文件撰寫、簡報設計、互動式儀表板開發等多元任務，目前已開放給所有Pro訂閱用戶使用。

Perplexity表示，雖然「Deep Research」仍是快速取得深入答案的首選，但Labs則更著重在高延展性的創作與開發，整合了程式設計、無頭瀏覽（headless browsing）、視覺設計等工具，能投入更多時間打造動態輸出內容。 Labs最大亮點之一，是可於「App」分頁中，直接建立與部署互動式小型應用，包括簡易網站、儀表板及簡報展示，開發過程無需額外開發工具，降低門檻。 此外，用戶在使用Labs過程中產生的所有檔案，如文件、試算表、圖表、圖片及程式碼，皆自動整理於「Assets」分頁，方便快速存取與再利用。

目前官方也開放瀏覽其他用戶的專案成果，供新手參考與學習。此舉代表Perplexity正加快腳步，從單純的 AI 問答平台進一步邁向多模態創作與應用開發平台。

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