Perplexity全新功能Labs上線　開啟多模態創作時代

▲Perplexity發表Labs平台，支援互動App與進階文件處理。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Perplexity正式推出全新「Perplexity Labs」功能，該功能專為複雜任務設計，強調能模擬「整個團隊支援」的工作流程，支援文件撰寫、簡報設計、互動式儀表板開發等多元任務，目前已開放給所有Pro訂閱用戶使用。

Today we're launching Perplexity Labs.



Labs is for your more complex tasks. It's is like having an entire team at your disposal.



Build anything from analytical reports and presentations to dynamic dashboards. Now available for all Pro users. pic.twitter.com/OSGV1dioeK — Perplexity (@perplexity_ai) May 29, 2025

Perplexity表示，雖然「Deep Research」仍是快速取得深入答案的首選，但Labs則更著重在高延展性的創作與開發，整合了程式設計、無頭瀏覽（headless browsing）、視覺設計等工具，能投入更多時間打造動態輸出內容。 Labs最大亮點之一，是可於「App」分頁中，直接建立與部署互動式小型應用，包括簡易網站、儀表板及簡報展示，開發過程無需額外開發工具，降低門檻。 此外，用戶在使用Labs過程中產生的所有檔案，如文件、試算表、圖表、圖片及程式碼，皆自動整理於「Assets」分頁，方便快速存取與再利用。

目前官方也開放瀏覽其他用戶的專案成果，供新手參考與學習。此舉代表Perplexity正加快腳步，從單純的 AI 問答平台進一步邁向多模態創作與應用開發平台。