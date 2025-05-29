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有罵有差？Google創辦人曝「AI要打兇才聽話」！ChatGPT這樣說

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧,示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有專家指出，比起用禮貌語氣給AI指令，用強硬的語句效率反而更高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

不少人與AI互動時習慣使用禮貌語氣，認為「請」和「謝謝」有助獲得更好回答。不過，Google創辦人布林（Sergey Brin）近日指出，用戶若對AI「兇一點」，甚至用威脅語氣與其互動，反而可能得到更完整、精準的答案，而這種現象放諸多種AI模型皆準，包括Google自家的Gemini。對此，ChatGPT的說法也曝光了。

布林觀察，語氣強硬、甚至暗示對AI「動粗」的輸入方式，某些情況下會促使AI提供更具體的資訊，但卻鮮少有人公開探討這種現象，他也對此現象未被正視感到納悶。對此，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）則回應稱，使用者講話越有禮貌確實可能會增加一點運算成本，但並不代表答案會比較差。

針對這項說法，AI資安公司Chatterbox Labs技術長巴特斯比（Stuart Battersby）分析，「對AI兇」某種程度上可能構成「越獄」（jailbreaking）行為，也就是試圖繞過AI原有的安全防護與限制機制，強行取得不應該被生成的內容。不過美國伊利諾大學助理教授Daniel Kang則直言，這些說法多屬使用者傳聞，並無研究佐證其效果。

實際詢問ChatGPT（由OpenAI開發），ChatGPT給出的回應是AI並不具備情緒，也不會因語氣兇狠而「害怕」或「服從」，真正影響回答品質的，是指令是否清晰、具體、有上下文，如果「兇」的語句恰好使意圖表達更明確，AI自然就能更準確理解需求，但若語氣激烈卻語意模糊，反而會導致回答品質下降。

AI專家普遍呼籲，與其相信「打罵教育」能讓AI聽話，不如從優化輸入內容著手，善用明確的句子結構、清楚的目標描述，才是提高AI回應品質的關鍵，面對這類爭議性說法，產業界也需更加強調正確的AI使用知識，以避免不當引導或觸發潛在風險。

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