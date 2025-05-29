出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

▲關務署針對《海關緝私條例》進行修訂，取消私運仿冒品「小額免罰」機制，將於今年6月正式上路。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

根據財政部關務署統計，2024年海關共查獲433件進口侵害智慧財產權案件，涉及27.1萬件仿冒品，旅客違規攜入案件有12件。對此，財政部關務署將針對《海關緝私條例》進行修訂，取消私運仿冒品的「小額免罰」機制，未來若是私運仿冒品，不論金額一律開罰，新制將於今年6月正式上路。

根據現行的《海關緝私條例》規定，民眾出國購買名牌包、手錶、3C商品等仿冒品時，未申報且價值未超過新台幣5000元，通常只是遭海關沒收，不會被處以罰鍰。但若是依法向海關申報，被查出為仿冒品，則必須處以貨價3倍以下罰鍰並沒入貨物。

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而這情況導致申報者反而可能受罰，未申報的私運者卻可能因價值低而免罰，有點像是變相鼓勵私運行為。對此，財政部關務署決定修訂《海關緝私案件免處罰標準》，並新增條文，擴大將仿冒品、山寨貨納入無論價值高低均不得小額免罰的範圍。

因此，若是未來旅客若是購買假名牌包包、手錶、3C產品等仿冒品，即使價格未超過5000元，仍將被沒收，並處以最高1.5萬元罰鍰。另外，海關查獲旅客攜帶侵權商品時，通常會先扣下貨物，並移送偵辦是否需負相關刑事責任。

關務署強調，此次修正案旨在統一處罰標準，強化邊境管制，避免法律適用不一致，並提醒民眾出國旅遊時勿購買仿冒品，以免觸法受罰。修正草案將對外預告至4月28日，並於6月正式上路。

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