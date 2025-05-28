日本米價飆漲「偷米」頻傳！男超市偷搬15kg米　業者放AirTag抓賊

圖文／鏡週刊

日本去年曾爆發一波缺米潮，近期情況加劇，米價連續幾周不斷攀升，儘管政府三度釋出儲備米也不見改善，為此也從台灣等地進口白米填補市場需求。近日各地更屢屢傳出「偷米案」，兵庫縣警方27日下午就逮捕一名男子，正要從超市偷走重達15公斤白米時被抓個正著。

日本《共同社》報導，農林水產省26日發布消息指出，5月12日至18日全國超市銷售的5公斤白米，平均價格為4285日圓（約新台幣890元），顯示米價已連續2周上漲且創下新高，約為去年同期的2倍，就連包含儲備米的「混合米」售價也跟著上漲。

《讀賣新聞》報導，兵庫縣川西市警察署27日下午約5點半在榮町一間超市內逮捕一名男子，當時他正欲偷竊3袋5公斤白米，合計15公斤，售價約1萬6459日圓（約新台幣3456元）。這間超市月初才發生偷米案，警方也因此提高戒備，但該名男子被捕後聲稱自己什麼都不知道，警方將進一步調查其身分。

近期這類事件頻傳，青森市3月也有一名男子被控闖入碾米廠，偷走價值約2.2萬日圓（約新台幣4620元）的糙米。地方法院本月13日開庭，男子坦承犯行，供稱自己和老婆與7個孩子一起生活，但因物價上漲，無法輕易買到白米，起初偷糙米是為了自己吃，後來開始轉賣。而此案之所以被查獲，是因受害業者在糙米袋裡加裝AirTag追蹤位置，才找到被偷的糙米。

除AirTag以外，18日千葉縣南房總市還有一名50歲無業男子，涉嫌從76歲友人家中倉庫搬走一袋5公斤的白米被捕，而這名受害者則是在米袋中放置GPS，讓警方順利定位調查破案。

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