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24歲女拒檢自撞亡！高大成揭抽眼球液真相

記者劉邠如／綜合報導

高雄一名24歲謝姓女子日前凌晨騎車連闖兩個紅燈，警方鳴笛示意停車後，她卻加速逃逸，最終在楠梓自撞身亡。警方在驗血後檢出其酒測值為0.09mg/dL，儘管數值極低，檢方仍為求謹慎，決定進一步採集眼球液化驗，引發外界關注與議論。對此，資深法醫高大成詳解死後體內酒精濃度可能「自動增加」的科學原理，並說明抽取眼球液的必要性。

▲▼左營女騎士交通違規拒檢，自撞人行道石墩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左營女騎士交通違規拒檢，自撞人行道石墩身亡，家屬質疑警方追車執法過當憤而提告。由於女子血液驗出輕微酒測值，檢方決定進一步採取眼球液化驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

高大成指出，人體死亡後，由於血液中的乳酸及其他發酵物質會進行分解反應，「會自動產生酒精，這是很常見的現象。」因此，若單純依靠死後抽血數值，可能出現誤差，「有時候死後24小時再驗，酒精濃度可以從原本的0到飆升0.5mg/dL都有可能。」

相較之下，眼球液則能有效避免死後酒精生成所造成的誤差。高大成說明：「眼球液裡面沒有東西會發酵，酒精進去後也不容易代謝，所以你死前多少，死後就還是那個數值，不會改變。」

他強調，國外早就有使用眼球液來驗酒精濃度的做法，只是台灣較少見，「很多人聽到會覺得恐怖，但其實這是更科學、更準確的方式。」

除了釐清真相，酒精驗證在法律與保險上也有重大影響。高大成坦言：「保險公司最希望你有酒精，這樣我就不用賠了。」「所以檢察官、法官一定要公正，不是說有驗出就算，要看是不是死前真的有喝。」

他也提醒，司法單位應多聽專家意見：「看國外怎麼做，像抽眼球液，早就在使用，台灣也該重視。」

▲法醫高大成接受視訊訪問 。（圖／記者劉邠如攝）

▲法醫高大成接受視訊訪問時提醒，人死後血液中機制會讓抽取血液驗酒精失準，因而若能抽取眼球液來判斷會更準，司法機構應更慎重應對。（圖／記者劉邠如攝）

對於抽取程序是否會造成遺體外觀破壞，高大成說明：「就是從眼球插一支針，用比較粗的針管抽出液體就好，程序並不複雜，而且其實不會破壞遺體外觀，影響不大。」

但他也補充，若遇到像車禍撞擊導致眼球破裂的狀況，就可能無法抽取乾淨樣本，「這種情況下，我們就只能回到抽血，但要考量死後發酵的時間，用減法推估出實際數值。」

高大成回憶，去年他也曾遇到類似案例，遇上母親來求助，他就提醒對方，一定要請法官再抽取眼球液：「有一個女孩打工回家途中被撞死，初步驗血發現有酒精，濃度是0.32mg/dL，但我覺得有疑慮，就請法官再驗眼球液，結果完全沒有酒精。」他表示，正是因為當時法官願意聽從專業建議，最後才讓家屬得以釐清真相，順利獲得理賠。

▲高雄24歲女騎士拒絕警方攔檢，自撞慘死，家屬哀傷之餘，也質疑警方作法是否過當。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄24歲女騎士拒絕警方攔檢，自撞慘死，家屬哀傷之餘，也質疑警方作法是否過當。（圖／記者吳世龍攝）

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