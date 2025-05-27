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知名男模店爆誘導「未成年少女」上班　接客簽帳60萬

蕭姓父親出面控訴，店家讓16歲女兒代客簽帳甚至讓其入內消費，逼其簽下本票以還清欠款。（圖／黃威彬攝）

▲蕭姓父親出面控訴，店家讓16歲女兒代客簽帳甚至讓其入內消費，逼其簽下本票以還清欠款。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄市三民區中華三路上的娛樂場所「X會館」是當地知名的男模店，近期卻爆出涉嫌雇用16歲少女涉入風化產業，甚至開立高額本票討債，家屬出面控訴業者疑似誘導未成年女兒進入不當場所工作，並質疑店家在應徵時根本未盡查核身分之義務，甚至讓少女與友人入內消費進而欠下鉅款。

蕭姓父親受訪時表示，女兒自小是家中長孫，備受阿公阿嬤疼愛，但自他與前妻離婚後，女兒在多個親戚家輪流居住，最終在16歲時選擇搬出與男友同住，家中雖感擔憂仍尊重其選擇。不料最近一個月，女兒多次向他借錢，聲稱遭客人逃帳、被公司追債，他到場解圍並了解情況後才得知，原來女兒竟在男模店上班甚至捲入債務糾紛。

蕭男表示，女兒在「X會館」擔任幹部助理，負責接待並引導客人至包廂，原以為她一直在美髮產業工作，不料全被蒙在鼓裡。上月卻接到她的電話，表示被4、5個人包圍，並被要求簽下總額高達60萬元的兩張本票，其中一張面額10萬元，為少女與店內幹部之借款，實際金額僅4萬6千元，他質疑業者違法放貸、甚至有暴力討債之嫌。另一張50萬則是客人跑帳及少女與友人到店內消費的金額。

高雄市三民區娛樂場所「X會館」爆出雇用未成年少女擔任幹部助理。（圖／黃威彬攝）

▲高雄市三民區娛樂場所「X會館」爆出雇用未成年少女擔任幹部助理。

蕭男當下聯繫債主，主動加價替少女將4萬6千元的債務還清，至於50萬的本票，他向女兒確認後，表示僅欠了30餘萬元，包含熟客消費後未如期結清的金額約20萬，及少女與19歲友人前往消費的金額10萬，對方面對蕭男質疑，便將本票銷毀，表示會找上當時一同消費另名少女，後續便不了了之。

他無奈地說：「我沒有要求她把錢交回家，只希望她有一技之長好好過生活。她說喜歡美髮，我也答應幫她開店。她要是真的遇到困難，不說實話，我們怎麼幫得了？」

而根據《兒童及少年福利與權益保障法》第44條，禁止使未滿18歲者從事有礙身心健康的工作，包括酒店娛樂場所的陪侍、帶客等行為；而《勞動基準法》第45條亦明文規定，僱用未滿18歲者應受嚴格限制，並不得讓其從事危險或有害之工作。

「我女兒未滿18歲，他們為什麼敢讓她簽本票？還說她謊報年齡，公司就相信？」蕭男對於要幫女兒處理善後感到相當無奈，也點出家庭與孩子間是否建立開放的溝通空間，在子女受到影響誤入歧途時，能及時將其拉回。

本刊致電並傳訊給該名少女，未獲回應；同時聯繫該男模店詢問相關事宜，惟至截稿前皆未獲回應，實際情況則有待相關單位調查釐定。

高雄市三民一警分局指出，獲報後已主動積極介入查辦，釐清事件經過。針對蘇父指稱疑雇用未成年人於妨害身心健康場所從事工作，又未禁止未成年人於會館消費及疑逼迫簽立本票等情事，本分局刻正通知本案關係人到案說明及調查蒐證中，倘查證屬實，本分局除依刑法強制、恐嚇等罪嫌移送偵辦，併依違反「勞動基準法」、「兒童及少年福利與權益保障法」及社會秩序維護法偵辦，相關蒐集之事證運用第三方警政手段，移請市府相關主管局處（勞工局、社會局）進行裁處。

延伸閱讀
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