伊朗核談判準備好對美國部分妥協：絕不放棄鈾濃縮權利

▲伊朗同意不讓該國核能武器化，但堅不放棄鈾濃縮權利。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）近日接受CNN專訪時表示，伊朗在與美國的核談判中願意做出某些妥協，但堅持鈾濃縮權利不可談判。他強調，伊朗的核能權利必須受到保護，並指出雙方對此一立場具有某種程度上的理解。

巴蓋伊指出，若美方的意圖是確保伊朗的核計畫不被用於武器化，這是可以實現的。他表示，「如果（美國的）意圖是剝奪伊朗人和平核能的權利，那將非常有問題，甚至會挑戰整個談判過程。」

美國總統川普（Donald Trump）對於與伊朗的核談判表示樂觀，稱最近的討論「非常好」，並暗示可能在未來兩天內宣布進展。伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）則強調，即使談判失敗，伊朗也能承受，並拒絕凍結鈾濃縮活動三年的提議。

伊朗外交部長則稱雙方在羅馬的這五輪談判，是「最專業的談判之一」，但關鍵議題過於複雜，難以在幾場談判內解決。對於川普政府強硬要求德黑蘭當局中止所有鈾濃縮活動，巴蓋伊透露美方實際在談判中的態度較軟化，「事實上我們能繼續對談，代表雙方都有某種程度上的理解，那就是伊朗無論在任何情況下，都不會放棄和平核能的權利。」

以色列對伊朗的核計畫表示關切，此前威脅若談判失敗，將對伊朗核設施進行打擊。

目前，伊朗與美國的核談判仍在進行中，雙方在鈾濃縮問題上存在重大分歧。未來幾天的發展將對中東地區的穩定與國際核不擴散體系產生深遠影響。