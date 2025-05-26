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交往前先逛一趟IKEA！「婚姻測試」掀熱議　3大關卡秒看出適不適合結婚

▲▼ 。（圖／截自IG@IKEA）

▲交往前先逛一趟IKEA！「婚姻測試」掀熱議，3大關卡秒看出適不適合結婚 。（圖／截自IG@IKEA）

記者王威智／綜合報導

情侶交往進入穩定期，是否適合攜手步入婚姻，成為許多人心中的關卡。有別於同居或出國旅遊等常見「升級測試」，一項在歐美社群爆紅的「IKEA婚姻測試」（IKEA Marriage Test），近期引起熱議。這項「挑戰」不僅能快速測試兩人的溝通與包容力，更讓許多網友直呼：「去一趟IKEA，才知道我們真的適不適合在一起！」

這項婚姻測試概念最早可追溯至2022年，由美國作家薩希爾·布魯姆（Sahil Bloom）在社群分享。他提出一個看似玩笑、卻讓人省思的觀點：「如果你能和這個人一起逛完IKEA、成功把家具組裝好，且過程中沒想掐死對方，那你們真的準備好結婚了。」

測試一：體力與耐心的雙重挑戰
從進入IKEA的那一刻起，考驗就悄悄展開。找車位的難度、商場內錯綜複雜的動線，加上人潮擁擠與商品琳瑯滿目，都容易讓人情緒緊繃。若雙方能在身心俱疲之下，仍保持耐心並互相體諒，便是一種成熟關係的象徵。

測試二：選擇困難與價值觀碰撞
逛IKEA不只是購物，更是一場大型的決策模擬考。從沙發款式、餐桌尺寸，到是否購買高價擺飾，每個選擇背後都可能引發爭執。如何妥協彼此的審美觀、消費習慣，並在有限預算下達成共識，無形中揭露了兩人是否真正合拍。

測試三：回家組裝才是終極挑戰
成功帶回家具並非終點，真正的難關往往在於「組裝」。IKEA的組裝說明書幾乎不提供文字說明，僅以圖示引導，對於不擅長DIY的情侶來說，是場耐性與溝通的大考驗。誰負責閱讀圖紙、誰動手安裝？如何避免責怪與爭吵？都足以反映出日後生活中面對問題的合作默契。

有趣的是，這套測試也獲得不少名人的「背書」。美國脫口秀主持人艾倫·狄珍妮（Ellen DeGeneres）曾笑稱：「如果你能和伴侶一起從IKEA活著走出來，那你們就能結婚。」而喜劇演員吉姆·加菲根（Jim Gaffigan）則幽默表示：「IKEA的家具應該配備婚姻諮詢師，而不是六角板手。」

「IKEA婚姻測試」雖然乍看輕鬆有趣，但背後反映的卻是真實生活裡的大小磨合。對正在考慮人生下一步的情侶來說，也許不妨試著排一天假，一起走進IKEA，看看這段關係是否經得起組裝說明書的挑戰。

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