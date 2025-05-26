遭判定「作業AI寫的」被打0分！她上傳93分鐘錄影自清：全手寫

▲教授認為女學生的論文（一封模擬求職信），是AI寫的。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

隨著AI技術滲透到校園，美國學生與教師之間的信任關係正面臨前所未有的挑戰。在德州的休士頓市區大學（University of Houston-Downtown），主修電腦科學的23歲女學生布瑞爾（Leigh Burrell）所遞交的作業被教授使用Turnitin進行檢測後，懷疑使用AI完成，所以作業遭教授判定成績為零。布瑞爾為此事後提出包含時間戳記、Google文件歷程與筆記的15頁PDF檔，以及93分鐘的螢幕錄影，才得以洗刷冤屈並恢復原有分數。

綜合外媒報導，布瑞爾坦言，這次事件讓其深刻體會到，一名誠實學生在充滿AI懷疑的學術環境中，所要面對的心理壓力與自證清白的困難。布瑞爾在受訪時表示「我心臟簡直要停止跳動，當下極度焦慮與挫敗，因為我被誤指控做了我從未做的事。」

報導中提到，目前學術機構普遍採用像是Turnitin這樣的AI偵測工具來判定學生是否使用生成式AI撰寫作業。但這些工具的準確性卻仍存疑。布瑞爾的作業就因Turnitin判定為AI生成，差點重創總成績15%的學期表現，而且相信這樣的誤判並非個案。

除了單一案例，整體趨勢也顯示出，學生在AI時代中必須承擔更多自證清白的責任。一些學生甚至開始錄影記錄整個寫作過程，以避免日後遭遇不實指控。此外目前已有多所大學成立專責委員會，研擬如何制定明確規範以處理AI技術帶來的學術誠信挑戰。教師則面臨一個根本問題：在AI逐漸普及的情況下，傳統寫作能力是否仍然具有教育意義？

與此同時，皮尤研究中心（Pew Research Center）一份最新調查揭示，越來越多美國青少年已開始將ChatGPT作為學業工具。根據2024年的調查資料顯示，有26%的13至17歲青少年表示他們曾使用ChatGPT協助完成作業，這一比例較2023年13%翻倍成長。

其中黑人與西語裔學生的使用率為31%，高於白人學生的22%。按年級劃分，高年級學生（11、12年級）使用率最高，達31%。

雖然大多數青少年（73%）表示從未使用ChatGPT做功課，但其對該工具的認識明顯提高。約79%青少年表示聽過ChatGPT，相比2023年的67%顯著增加，其中32%表示自己「非常了解」該工具。在這些深度使用者中，有56%曾實際用於學校作業。

至於學生認為使用ChatGPT的「合理性」，其實就連學生族群間也是意見分歧。調查結果顯示，54%青少年認為可用來查找新主題資料，僅18%認為可以用於寫作文，對用來解數學題的接受度則為29%。

研究中指出，家庭收入與族群背景仍影響學生對ChatGPT的熟悉程度與使用頻率。來自高收入家庭（年收入75,000美元以上）的青少年中，有84%表示聽過ChatGPT；而低收入家庭（年收入30,000美元以下）則為67%，但後者的認知成長幅度最大，在一年內躍升了26%。

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