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女大生Threads賣票遇「假追星人」！誤信話術遭騙12萬

女大生透過Threads社群平台販售演唱會門票，不料遭假買家以假冒交易系統與「帳戶驗證」話術詐騙，損失逾12萬元。（圖／示意圖，Unsplash）

▲女大生透過Threads販售演唱會門票，不料遭假買家以假冒交易系統與「帳戶驗證」話術詐騙，損失逾12萬元。（圖／示意圖，Unsplash）

圖文／CTWANT

騙徒手法層出不窮，近期「假買家騙賣家」詐騙手法不斷攀升。北部王姓女大學生4月於社群平台Threads張貼出售演唱會票訊息，卻遭詐騙集團盯上，假扮「追星人」買票，利用偽冒綠界ECPay交易流程，透過「帳戶驗證」話術誘騙她匯款逾12萬元。

假買家首先謊稱已透過綠界ECPay完成付款，並傳送一個看似官方的訂單連結給王女確認。偽造頁面顯示王女帳戶尚未綁定收款，需聯繫「客服」完善資訊。假買家進一步強調款項已付、訂單無法取消，並威脅王女若不處理將對她提告。

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王女受驚嚇後依指示點入假客服連結。假客服再傳送QR碼，誘導她加入假冒「銀行客服專員」的LINE帳號，並透過語音通話建立信任感。隨後，假客服以「帳戶驗證」為由，指示王女將名下銀行、iPASSMONEY等帳戶資金，分別匯入多個指定帳戶，並聲稱驗證完畢後即會返還款項。

王女按照指示匯出逾12萬元，卻遲遲未見退款，始察覺受騙並報警處理。

根據內政部警政署165打詐儀錶板統計，2025年1至4月「假買家騙賣家」詐騙手案件受理數量逾5千宗，財損金額已累積達5億9000萬元，案件數快速攀升。

刑事局指出，「假買家騙賣家」詐騙手法常結合偽造客服網頁或交易平台，這些連結域名極度仿冒官方網站，一般人難以辨別真偽。詐騙集團透過各種話術，使被害人誤認帳戶或金流必須驗證，再以LINE語音通話或假客服指引，誘騙被害人分次轉帳。

警方提醒，正常金融身分驗證多以簡訊OTP方式進行，僅會以1元授權驗證。若遇所謂「帳戶驗證」、「開通金流」、「綁定帳號」等名義，要求匯出大筆金額，均屬常見詐騙話術。

警方呼籲，民眾在網路販售商品或進行交易時，應提高警覺，避免聽從對方指示進行私下交易，也不要隨意點擊陌生人傳送的連結，尤其當對方要求將款項匯入多個不同帳號時，更應警覺極可能是詐騙行為。如在交易過程中感到任何可疑，應立即中斷聯繫，並撥打165反詐騙專線查證。

警方呼籲，民眾進行網路交易時務必提高警覺，避免私下交易與點擊不明連結，若遇對方要求多次匯款至不同帳戶，極可能是詐騙。（圖／內政部警政署165打詐儀錶板宣導圖）

▲警方呼籲，民眾進行網路交易時務必提高警覺，避免私下交易與點擊不明連結，若遇對方要求多次匯款至不同帳戶，極可能是詐騙。（圖／內政部警政署165打詐儀錶板宣導圖）

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