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台師大「暑修免費」再加碼！120門課任選　全英語授課占1/3

▲▼台師大首推暑修不用錢，1628人次參與，「線性規劃」修課人數最多。（圖／台師大提供）

▲台師大去年首推暑修不用錢，今年課程倍增到近120門，40門為EMI（全英語授課）課程。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大去年首度試辦暑修不用錢獲得學生熱烈迴響。校方指出，今年暑修免學分費課程，從去年67門，倍增至近120門，涵蓋工程、科學、社會、人文等領域，其中有40門為EMI（全英語授課）課程，並調整課程最低開課人數，一般課程降至7人，藉此鼓勵學生善用暑期時間彈性修課。

國立台灣師範大學在去年暑假首次試辦彈性修讀課程，學生修課不收學分費。根據台師大統計，開設67門課，總計有1628人次上課，且每一門課都開成，67門課以「跨領域、師培」課程占最大宗，光是跨領域修課數達到1036人次，占比超過6成，最受歡迎為數學系「線性規劃」。

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由於暑修免學分費課程受到學生歡迎，台師大今年課程大增到近120門，和去年67門相比，幾乎倍增，課程更涵蓋工程、科學、社會、人文等領域，其中有40門為EMI（全英語授課）課程。

▲▼台師大首推暑修不用錢，1628人次參與，「線性規劃」修課人數最多。（圖／台師大提供）

▲台師大去年首推暑修不用錢，其中「線性規劃」修課人數最多。今年擴增到近120門課。（圖／台師大提供）

為減輕學生暑期經濟壓力，台師大指出，今年延續以往措施，除研究生修讀師資培育課程與學士班延畢生，仍須依規定繳交學分費外，日間學制學生修讀各類暑期課程，都免收學分費。同時暑期課程仍全面調整最低開課人數，一般課程（不分學、碩、博）調降至7人，共同科、通識課程及師資培育課程調整為10人，期望讓更多原本因人數不足無法開課的課程能順利開設。

台師大表示，今年暑期課程分為第一期（6月23日至7月20日）、第二期（7月21日至8月17日）及全期（6月23日至8月17日）。近120門課程，從即日起到26日初選，後續還有兩次加退選，最晚到7月1日，希望藉此打造多元彈性學習環境。

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