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路上「防曬外套超顯老」　她求好搭款式！內行推名單：穿起來很涼

▲▼天氣 冬天 炎熱 街頭民眾短袖裝扮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲走在路上就像在烤箱裡。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近天氣炎熱，宛如烤箱讓人難耐，一名妹子直呼「擦防曬乳根本擋不住」，求問既涼感又能防曬的外套，且穿起來不顯老，「不要阿嬤風！」貼文一出掀起熱議，網友最推UV100與Chuchustyle，「一定穿防曬涼感外套」、「夏天都靠它們了」；也有人分享，「Lativ涼感防曬外套也很讚，傘狀的很涼！」

一名女網友在Dcard哀號，出門光擦防曬乳不夠力，尤其中午出門根本像在火爐裡，「真的快被曬到融化！」原PO也觀察到路上許多媽媽、阿姨會穿防曬外套遮陽，但款式看起來偏老氣，「我穿上感覺直接+10歲！」

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對此，原PO列出幾個條件，像是簡約、帽子能遮到臉、袖子要蓋到手背、材質涼感、不會悶且要有防曬效果，「有沒有推薦的品牌或款式？不一定要名牌，但希望實穿好搭＋不要太阿嬤風就好。」

貼文引來網友最推2品牌，「真的要防曬的只推UV100」、「UV100很醜，但我為了防曬還是天天穿」、「最喜歡UQ跟UV100，但會想買買看迪卡儂的」、「真的要防曬的只推UV100，它們是真的有經過檢測」；「Chuchustyle的~~去年買了三件，夏天都靠它們了」、「回購很多次Chuchustyle，都沒讓我失望，我夏天外出一定穿它的防曬涼感外套，別家的根本穿不住」。

其他網友也分享，「Uniqlo的不錯」、「NET很多簡約又便宜的」、「上禮拜在寶雅買VOLA，覺得很好穿」、「Lativ涼感防曬外套也很讚，我買立領短版傘狀的很涼」、「plain-me我買了3件口袋超方便，但不能蓋到手背」、「推薦plain-me的YOBI抗UV防曬外套，真的很防曬」。

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