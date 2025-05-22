鹿港5／25深夜百人「送肉粽」！角頭廟拒讓道...緊急公告改道

▲鹿港武聖宮25日將舉辦送肉粽備有鎮宅平安符。（圖／翻攝自鹿港武聖宮）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮將於本月25日晚間11時15分舉行傳統「送肉粽」送煞儀式，由武聖宮主辦，聯合當地角頭廟共同進行，預計超過百人參與，將煞氣循古禮送至出海口，以保地方安寧。然而，原定路線因角頭廟反對緊急調整，主辦單位呼籲民眾尊重儀式莊嚴性，避免圍觀或干擾。

武聖宮最初規劃隊伍從永安三路46巷出發，行經平等路、自由路、鹿草路等地，最終由台61線西濱快速道路平面路段抵達黑橋出海口。然而，昨（23）日深夜緊急公告，因部分角頭廟拒絕讓隊伍經過特定路段，新路線改為：永安三路46巷右轉永安三路→左轉鹿和路→右轉中正路→右轉建國路→左轉自由路→右轉鹿草路→左轉彰濱五路一段→右轉台61線平面道路，最終抵達黑橋出海口。

▲鹿港武聖宮緊急公告更改路線。（圖／翻攝自鹿港武聖宮）

武聖宮強調，此次儀式由專業法師主持，並由角頭廟協助「壓煞」，全程遵循古禮，確保煞氣順利送離。為避免沖煞，廟方備有鎮宅平安符，有需要的鎮民接可到廟索取，特別提醒，參與者不得佩戴項鍊、手（腳）鍊、皮帶等金屬物品，以符合儀式禁忌，科儀進行時生人迴避，民眾切勿跟隨或圍觀，以免招致不良影響。

「送肉粽」為彰化沿海地區特有的喪葬習俗，目的在安撫亡靈、化解煞氣。近年雖因網路傳播引發好奇，但主辦方呼籲外界以同理心看待，勿將儀式娛樂化。鹿港鎮公所也表示，將協助維持動線秩序，確保儀式順利進行，同時降低對居民的影響。

▲鹿港25日將舉行送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）