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快訊／高雄「雙罷劫」再遭調查　多名志工遭帶走偵訊中

▲高雄雙罷劫總部遭搜索，10調查官仍在搜索中。（圖／記者賴文萱攝，下同）

▲高雄雙罷劫4月遭搜索。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄雙罷劫團隊先前才因涉嫌違反選罷法遭調查，該團隊今（22）日指出，「一早新一波打壓再度來臨，檢調大規模約談現有志工，恐嚇之意不言而喻。但團隊強調，上午原定擺攤活動依然不變，將以「一個人、一支筆、一張桌」的標配繼續連署活動，不退縮、不屈服、不放棄，會堅持到底。

雙罷劫團隊上月18日遭調查局搜索，負責人徐尚賢被訊問超過24小時後，上月19日晚間遭法院裁定羈押禁見至今。罷免黃捷行動領銜人黃晃枝、罷免許智傑行動領銜人朱磊，因涉嫌偽造文書、違反選罷法等罪嫌，也被雄檢帶走調查，黃無保請回，朱以15萬元交保，之後再遭檢方傳喚，訊問後諭令增加限制出境的處分。

高雄雙罷劫團隊一早發出公告，一直以來，針對高雄雙罷劫的打壓、恐嚇、分化、謊言就沒有停止過，新一波打壓再度來臨： 今早，檢調突大規模約談現有志工，恐嚇之意不言而喻。

朱磊指出，目前尚不清楚遭約談的志工具體數量，但應該是差不多全部了，連雙罷劫臉書管理員也被帶走約談，所以暫時無法以粉專發文。

朱磊也說，事發在早上7點多，他的太太也被帶走約談，調查局人員在電梯口的一個死角處等，只是露臉說了一句就帶走，沒有辦法拍，其他志工都是電話告知，後續會回總部做最後確認。

團隊強調，今日上午原定擺攤活動依然不變，我們將以「一個人、一支筆、一張桌」的標配繼續連署活動。呼籲幕後黑手不要以騷擾、恐嚇人民為樂，立即停止一切意圖製造寒蟬效應的卑劣行徑。面對艱險，高雄雙罷劫不退縮、不屈服、不放棄，拼到最後、堅持到底。

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