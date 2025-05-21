三峽車禍肇事駕駛「完成第二次手術」　亞東：意識狀態仍需觀察

▲三峽發生3死12傷重大車禍，民眾至現場獻上鮮花與零食。（圖／記者陳以昇攝）

記者洪巧藍／台北報導

三峽重大車禍釀3死12傷，亞東醫院收治傷患包含78歲余姓肇事駕駛，院方今（21）日說明，余男已於昨晚完成第二次手術，目前返回加護病房治療，意識狀態仍需觀察，院方將持續治療追蹤。

三峽重大車禍事件傷患分別送往恩主公醫院、土城醫院和亞東醫院。亞東醫院今日表示，目前還有3人住院中，其中2位國中女童目前病況穩定，持續恢復中，醫院將持續治療及對家屬提供身心支持；至於肇事駕駛78歲余男，已於昨晚完成第二次手術，目前返回加護病房治療，意識狀態仍需觀察，院方將持續治療追蹤。

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亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫昨指出，駕駛到院後情況相當危急，有多處腸道破裂，創傷團隊搶救手術後還未脫離險境，意識狀況不清楚，第2次手術會進行剖腹探查和腸道處理。

恩主公醫院目前還有2人住院，其中一名女性病人大腿粉碎性骨折，手術完成骨折固定之後，已經在一般病房持續接受後續治療與觀察；另一名男性病人有輕微頭暈症狀，初步檢查沒有顱內出血，持續追蹤是否有延遲性出血風險。院方今早表示，兩位目前狀況穩定 都在住院休養中。

該起車禍事件當下4人當場失去生命跡象，其中3人已經死亡，最後1名13歲女學生送新北市立土城醫院搶救。院方昨表示，該院仍有4人住院中，到院時無呼吸心跳（OHCA）個案經緊急搶救後已恢復生命徵象，目前情況穩定，但未來兩三天還是要積極努力照顧，醫院已啟動跨團隊全力投入；今日最新狀況尚待更新。

土城醫院昨日說明也提到，另有1名男性因骨折，預計於5月21日手術完成復位；2名學童已經清醒，在加護病房將接受創傷後的後續照顧與治療，預計可以順利轉入一般病房。