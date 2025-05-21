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Google I／O發表會3大重點一次看：AI升級「全能代理人」

▲Google 年度 I/O 開發者大會。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google年度I/O開發者大會。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張靖榕／綜合報導

Google於台灣時間21日凌晨舉行年度I/O開發者大會，整場活動不談任何硬體，重心全數集中在人工智慧（AI）技術上，展現出公司全面進軍「代理式AI」領域的決心。從嶄新的Gemini模型、智慧搜尋、個人化助理功能到為未來頭戴裝置鋪路的AndroidXR系統，Google祭出前所未見的AI全生態布局，象徵AI應用時代的加速來臨。

▲▼Google 年度 I/O 開發者大會。（圖／達志影像／美聯社）

Gemini升級成個人代理人，AI主導生活任務

本屆I/O大會的核心主角無疑是Gemini。Google宣布為其導入「代理模式」（AgentMode），賦予Gemini執行任務與操作網頁的能力，標誌著其從單純問答助手轉型為可獨立完成任務的行動代理。舉例來說，用戶若想更換租屋處，只需向Gemini說明需求，它將能主動搜尋網站資訊、整理房源優劣並主動回報，大幅節省操作流程。

個人化體驗也是本次一大亮點。Gemini能分析用戶過去在Google生態系內的行為與風格，進一步調整Gmail回信語氣、Chrome搜尋建議，甚至模擬用戶的語言習慣撰寫郵件，使AI更加貼近使用者本身。

此外，Google也宣布Gemini將導入Imagen4圖像生成模型、Veo3影片生成模型，並開放GeminiLive功能至所有Android、iOS裝置免費使用。透過手機鏡頭即時與AI對話問答，帶來即時且互動的應用體驗。

針對需求不一的用戶，Google也擴大其訂閱方案，原先月費新台幣650元的「GoogleOneAI進階版」將改名為「GoogleAIPro」；高階方案「GoogleAIUltra」則開出月費249.99美元（約新台幣7,535元），可使用Veo3、代理模式等最新功能，直攻專業創作族群與重度用戶市場。

▲▼Google 年度 I/O 開發者大會。（圖／達志影像／美聯社）

AI重新定義搜尋邏輯，走向全能專家路線

Google搜尋同樣迎來大幅革新。全新「AI模式」即日於美國率先全面開放，用戶可輸入複雜問題，由Gemini自動爬文整合成「懶人包」式解答，並結合Gmail等個人化數據，給出貼近用戶需求的建議。未來不再只是找關鍵字，而是讓搜尋引擎變成專屬顧問。

新功能還包括可即時整理運動、金融等領域資料的分析能力。例如若輸入「魚雷球棒對打擊率影響」，AI不僅能解釋名詞，還能根據MLB資料提供數據分析，具備專業球評級的報告能力。

Google也同步推出「DeepSearch」功能，針對特定主題深入挖掘學術論文、專業資料，輔助進階知識需求。代理模式也將套用於搜尋引擎，用戶可一鍵查詢球賽票價、座位比較，AI自動整合與下訂。

購物體驗也全面升級，推出「虛擬試穿」功能，AI可分析用戶身形照片並合成穿搭示意圖，降低選購錯誤機率。系統還可設定追蹤價格、整合結帳流程，實現從搜尋到購買的全程AI自動化。

▲▼Google 年度 I/O 開發者大會。（圖／達志影像／美聯社）

XR平台登場，預示AI裝置革命將至

作為壓軸，Google正式推出全新AndroidXR系統，專為虛擬實境頭盔與智慧眼鏡打造。此系統以Gemini為核心，結合沉浸式AI應用。用戶可透過XR裝置獲得即時翻譯、語音導航、即時影像資訊解說等功能。

首波產品將由Google與三星共同開發的ProjectMoohan頭戴式裝置擔綱，預計年底亮相。Google並透露已有上百家開發者投入AndroidXRApp開發，未來此平台將全面整合Google各項生態功能，標誌AI將從手機、電腦邁向穿戴式應用的新紀元。

本屆I/O大會證明，Google正以前所未見的規模與決心全面擁抱AI，從助理到代理人，從搜尋到創作，從螢幕到虛擬世界，逐步實現AI重塑生活的願景。

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