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快訊／04:13台南楠西3.9地震　最大震度3級

▲▼04:13台南市楠西區規模3.9「極淺層地震」。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者葉國吏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天清晨4時13分台南市楠西區發生芮氏規模3.9的小區域地震，震央在台南市政府東北東方36.2公里處，深度14.9公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台南市楠西。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為台南市，震度2級地區為嘉義縣、雲林縣，震度1級地區為高雄市、嘉義市、南投縣、彰化縣。

資料來源：氣象署

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