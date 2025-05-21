難接受尪月薪7.8萬！人妻氣喊「不負責到極點」　網嘆：放過妳老公

▲老公多年來月薪只有7.8萬，卻不願進修、兼職，讓人妻無奈直呼「非常差勁不負責到極點的男人」。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

「想離婚想很久了。」一名人妻抱怨，家裡目前有2個小孩要養，但丈夫的薪水5年來都沒有增長，月薪只有7.8萬，每月支出卻要7.6萬，讓她氣得痛批，「哪怕假日兼差也不願意，非常差勁不負責到極點的男人」、「當初我媽說他經濟條件很差，連最基本月入10萬都做不到，這種男人無法給女方及子女一個好的生活品質」。貼文曝光後，不少網友狠酸，「放過妳老公」、「這是從皇宮出來的公主，回妳的皇宮去吧」。

該名人妻在臉書粉專「靠北婚姻」發文表示，與老公結婚5年多，她4年前就有了想離婚的念頭，但想著腹中還未出生的孩子，便決定繼續維持婚姻關係，1年後她又再次懷孕。她說到，目前自己有工作，但為了配合2個孩子的作息時間，還是只能上網賣一些手工品，每月只能貼補幾千元收入。

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「讓我最無法接受的是他工作一直都領那7.8萬。」人妻直言，丈夫的收入一直都沒增長，對方不去進修、兼差，認為月入7.8萬就能養家，「也不想想2個小孩要花錢、家裡要開銷，更別妄想買房，小孩讀書需要學區，也需要更大的空間」。

人妻指出，日常開銷加上公婆每個月都要孝親費，讓她家每月支出高達7.6萬，相當於每月只剩2千能存下，「這點錢是能幹嘛？他一直都沒去想改變，都沒有想讓孩子生活更好、生活品質更好，哪怕假日兼差也不願意，非常差勁不負責到極點的男人。」

人妻無奈道，「真的覺得自己好可悲，想離婚帶著2個孩子離開，但生活開銷我該怎麼辦？帶2個小孩回娘家又怕被人指指點點，但不離婚就必須在不變貧窮泥水環境中掙扎，過著能吃飽卻沒有生活品質可言的生活。當初沒聽長輩話，現在苦的是自己，當初我媽說他經濟條件很差，連最基本月入10萬都做不到，這種男人是無法給女方及子女一個好的生活品質。」

文末，人妻也自嘲，自己就是戀愛腦，「當初傻傻很天真，一直認為他會成長，覺得『莫欺少年窮』這句話很有道理，但我卻忘記，人若不想要自己成長的話，那結婚後苦的都是媽媽跟小孩。」

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「妳嘛幫幫忙，妳有本事賺得到7.8萬再來嫌他」、「妳趕快去找10萬薪水的工作，這樣問題就解決了」、「身在福中不知福的豬隊友」、「妳想離婚帶2個小孩離開，小孩吸空氣就會飽？還是三餐吃土？沒能力的人在抱怨辛苦賺錢養家的人，妳的人品真的很差勁」、「那就快快離婚，放過妳老公，他值得懂知足的女人」。

也有人認為，「編的很好、下次別再編了」、「來當吃瓜民眾，看路人們對小編編故事能力的反應」、「這是從皇宮出來的公主，回妳的皇宮去吧」、「每個月還有2千可以存算不錯了，有的連錢都存不了」、「7.8萬全台灣可以打敗7成以上的人」。

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