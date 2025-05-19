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會考作文「2鼠」逼哭考生！養鼠人炸鍋：根本飼養反教材

會考作文圖片引爆倉鼠認知混亂，考生走出考場大喊「寫錯鼠了」。（倉鼠示意圖，pexels）

▲會考作文圖片引爆倉鼠認知混亂，考生走出考場大喊「寫錯鼠了」。（倉鼠示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

今年國中教育會考落幕，卻因作文題目《兩隻倉鼠與六個詞彙》掀起熱議！考生哀號「後悔沒養過倉鼠」，還有人連「倉」字都寫不出來寫成「老鼠」，甚至誤當「松鼠」。這題不只考倒學生，也意外讓「養鼠人」集體暴動，怒批題目可能加深錯誤飼養觀念，「這題根本是倉鼠界的公關危機！」

本次作文題目只提供一張插圖與6個詞彙，讓學生自由發揮敘述與反思。許多考生走出考場即在Threads上崩潰留言：「作文那個原來是倉鼠，我寫天竺鼠，還有救嗎」、「我因為忘記倉怎麼寫全文寫老鼠：）」「我太緊張忘記倉怎麼寫只好寫老鼠???? 」「完蛋我根本沒有寫到關於鼠」、「我還看到有人寫松鼠，第一次看到松鼠被關在籠子裡」。

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▲會考作文,倉鼠。（圖／台灣師大心測中心提供）

▲會考作文引爆爭議，學生寫錯、飼主爆氣、老師叫好。（台灣師大心測中心提供）

另有網友笑稱這根本是「識鼠測驗」，苦笑直呼：「我原本要寫天竺鼠的，我重複看了題本三次確定……那是倉鼠」「我毫不猶豫就天竺鼠，重點是一整篇天竺鼠的竺我都寫竹」、「考作文又不是考生物」、「寫哈姆太郎有救嗎？」

然而不只考生傻眼，連倉鼠飼主社群也炸鍋。多位養鼠人指出，考題圖片中的籠子錯誤百出。

錯誤一：合籠飼養倉鼠

● 網友指出：「倉鼠是獨居動物，合籠會造成互咬甚至死亡」，痛批題目可能讓孩子產生錯誤認知。

錯誤二：鐵籠配滾輪＝過時錯誤示範

● 「鐵籠空間狹小、通風差，早被專業飼主淘汰，尤其圖片那尺寸一看就不及格」。

錯誤三：未標示種類＝觀念混淆

● 「圖片中未區分黃金鼠與侏儒鼠，很多初學者會混淆種類、誤以為倉鼠都能一起養」。

一位養鼠8年的飼主無奈表示：「這雖然只是考題，但就像題目用錯心肺復甦法圖一樣，會讓人覺得是標準答案。」

雖然引發爭議，不少教育界人士仍認為本題具有「高開放性與深度」。北市南湖高中教師黃健綸分析指出：「題目以圖片為主軸，引導學生從圖像進入書寫，是近年少見的創新設計。」

黃健綸指出，高分關鍵在於是否能展現3要素

1.經驗情感：有生活感、有真實故事

2.見聞素材：引入他人或社會觀點

3.知性省思：從事件延伸出價值思考

黃健綸補充，「這不僅是一篇作文，更是一場寫作者與自身情緒與世界的對話。」

在話題延燒下，「倉鼠」瞬間爆紅。不少考生紛紛留言：「回家馬上Google倉鼠可以怎麼養」、「現在養來寫還來得及嗎？」就連電商平台也趁勢推出「考生限定倉鼠入門組合」、「倉鼠認字筆記本」，甚至有補習班在IG上開玩笑宣傳「下一屆作文先養隻倉鼠」。


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