傳林昶佐將任駐芬蘭代表　綠委：若成真是很棒安排

▲前立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委林昶佐卸任後，將重心放在家庭及閃靈樂團，也淡出政壇。不過，近日傳出，賴政府擬派林擔任駐芬蘭代表。對此，綠委王定宇16日表示，目前不曉得消息是否為真，林昶佐是知名的搖滾樂手、擔任過立委，對於外交事務不陌生，外語能力也非常棒，如果他也有意願接任的話，會是非常適當的駐外人員，就等相關權責單位來證實是否真有此事。

林昶佐與北歐頗有淵源，他早在2007年率領閃靈樂團世界巡迴演唱會時，就在歐美打開知名度，芬蘭多家當地媒體也大篇幅報導，部分專輯也在丹麥製作錄音，而林昶佐長年關注人權議題，也多次代表台灣在國際論壇上發聲，包含哥本哈根民主高峰會、挪威奧斯陸自由論壇演講等。

對此傳聞，王定宇表示，目前不曉得消息是否為真，如果真的能夠派林昶佐擔任駐外人員，這是一個非常棒的安排，林昶佐是知名的搖滾樂手，也擔任過立委。擔任立委期間對台灣的國防外交事務非常熟悉，多次被公督盟平分評鑑為優秀立委。

王定宇指出，林昶佐後來因為家庭因素選擇放棄連任，林昶佐在搖滾樂界他具有高知名度，這將是一個展現台灣多元自由開放文化的一個人選。他過去擔任立委期間表現非常好，對於外交事務也不陌生，林的外語能力也非常棒，如果他也有意願接任的話，會是非常適當的駐外人員。

王定宇表示，期待這件事情成真，到目前為止都屬於傳聞，就等相關權責單位來證實是否真有此事。