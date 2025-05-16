捷運坐錯站！她曝「1服務超實用」不會扣錢　千人驚：第一次知道

▲捷運搭錯站，可在服務台申請「出站憑證」 。（圖／李婉萍營養師授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

長知識了！李婉萍營養師笑稱，原本要搭到西湖站，一恍神卻坐到劍南站，於是她尋求服務台，得到貼心的服務，站內人員開一張「出站憑證」給她，能坐回西湖站且不會多扣錢。實用資訊曝光後，千名網友也紛紛驚呼，「第一次知道有這種服務」、「台灣捷運、台鐵很人性化，有人情味」。

李婉萍營養師在臉書分享實用資訊，她搭捷運到內湖錄影，照理要在西湖站下車，但當時恍神坐到劍南站，出來才發現下錯站，於是去服務台表明坐錯站，沒想到對方開了一張「出錯站證明」。

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李婉萍笑稱，她重新坐回西湖站，並拿這張「出錯站證明」就可順利通行，讓她驚訝大讚「這樣的生活小知識，我今天還第一次學到。」

仔細查看這張「出站憑證」，上面有開立時間，並說明「請准予旅客遊西湖站出站」，僅當日有效，順利出站後就會被人員收回。

這個生活小知識曝光後，引來千名網友回應，「哈哈，坐錯站的獎狀」、「在日本也遇過同樣情形，拿到過出錯站證明」、「第一次知道有這種服務」、「竟然有這樣的服務，長知識」、「這個以前就有了」、「台灣捷運、台鐵很人性化，有人情味」；也有人好奇詢問「車資會退還嗎？」李婉萍回應，沒有多扣錢。

也有網友分享捷運各種貼心服務，「臨時沒帶錢要搭捷運也是可以的，但記得拿借據、找時間回捷運站還錢」、「有一次突然肚子痛，提前下車，結果那一站的洗手間是在站外，我跟服務人員說，竟讓我出站去上廁所，回來再跟他說，不知是不是本來就有這樣的服務，還是服務員特地通融，無論如何，覺得太貼心了」、「上站內廁所，或者要通行A出口到B出口，都能夠直接跟服務台說，會給你一枚捷運代幣，可同站進出」。

※本文獲李婉萍營養師授權。