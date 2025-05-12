　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

超巿暗藏「3大消費陷阱」！省錢達人曝「這3物」別碰

（示意圖／pixabay）

▲許多人到超市購物時，常在不知不覺中買下超出預算的商品，導致月底荷包吃緊。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在生活壓力與物價高漲夾擊下，許多人發現自己的存款總是難以累積，追根究柢，除了收入結構與開支分配外，日常購物習慣往往也是導致財務難以改善的關鍵。對此，一位以每月僅花費約2萬日圓（約新台幣4145元）為5人家庭打理食費的日本節約專家分享，她觀察到一些「存不了錢的人」，主要是在超市購物時，時常犯下三大消費盲點錯誤，包括順手加購、失手購物、折扣誘惑。

根據《saita》報導指出，日本省錢達人三木千奈（三木ちな）指出，超市中藏有3大「陷阱型消費」。首先是零食的無意識購買。超市陳列貨架上琳瑯滿目的餅乾、糖果與洋芋片，常讓人一時心動，即便原本不在購物清單上，仍會在結帳前順手放進購物籃。由於單價不高，許多人容易抱持「買一個應該沒差」的想法，但長期累積下來，也是一筆可觀的支出。

該名專家建議，並非完全禁止購買零食，而是應該預先設定零食專用預算，安排特定購買日，一方面可控制支出，另一方面也能透過集中性消費帶來紓壓效果。

另一個高風險區域是超市入口處常設的麵包區，是「失手」的地雷區，尤其是剛出爐、香氣撲鼻的甜麵包，總能吸引顧客目光。專家指出，很多人原本沒有購買計劃，卻因香氣或視覺誘惑臨時破戒，甚至在拿起托盤時不自覺為了「填滿托盤」而多買幾個。這種未經計畫的額外開銷，對於精打細算的家計而言，是一種不必要的負擔。專家強調，如果當天並未預定購買麵包，最好一開始就避開麵包區，避免誘惑發酵成實際支出。

第三種常見誤區則是「半價甜點」。許多超市在傍晚時段會對生鮮或即期甜點進行打折促銷，吸引顧客在原本無購買需求下增加消費。像是貼著半價標籤的咖啡凍、奶酪等，常被視為「犒賞自己」的合理理由。

但專家提醒，即便折扣再誘人，只要原本沒打算買，就是一筆額外支出。她強調：「就算只花1日圓，沒有買的話，支出就是零。」對於想控制支出的人而言，關鍵在於頻率與習慣的建立。

專家最後也提到，節省餐飲費的核心原則，其實就是避免購買未在計畫中的物品。只挑選事先列出的必需品、不隨意更動預算、不受促銷誘惑影響，就能有效抑制衝動消費，讓家計回歸可控軌道，也更容易達成儲蓄目標。

延伸閱讀
YouTuber拍片「購買母乳飲用」惹議　網怒批：丟臉丟到國外
小三童染花柳3／性觀念大不同！約炮就如一起唱KTV　女高中生包養月入14萬
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
創今年新高！台股單周湧入27.4億美元
金價又跳水！水貝市場現搶購潮　買家嘆：已虧196萬元
快訊／古林睿煬完封勝後遭抹消登錄
快訊／8連霸女議員詐助理費533萬　判刑2年
快訊／日圓甜甜價來了！　不排除再下探
快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施
快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中
快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%
年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

超巿暗藏「3大消費陷阱」！省錢達人曝「這3物」別碰

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

超巿暗藏「3大消費陷阱」！省錢達人曝「這3物」別碰

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

相信能與庫明加同場發光發熱！　巴特勒預言他將成G4關鍵人物

【控警執法過當】誤開警車門嗆「犯什麼法」　醉男遭壓制腦震盪

新奇熱門新聞

超巿暗藏「3大陷阱」！省錢達人曝「這3物」別碰

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

鞋子灰綠vs粉白？吵2年真相曝光了

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

竜樹諒

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

黃金從哪來？天文學家：磁星爆發成鍊金場

不生孩子的女性更長壽？法醫教授曝原因

台灣穿過地心的地方也叫福爾摩沙

台灣文學界霸主是誰？來認識23位作家

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

赤腳仙女靠全裸希臘腳刷新紀錄！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面