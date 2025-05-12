超巿暗藏「3大消費陷阱」！省錢達人曝「這3物」別碰

▲許多人到超市購物時，常在不知不覺中買下超出預算的商品，導致月底荷包吃緊。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在生活壓力與物價高漲夾擊下，許多人發現自己的存款總是難以累積，追根究柢，除了收入結構與開支分配外，日常購物習慣往往也是導致財務難以改善的關鍵。對此，一位以每月僅花費約2萬日圓（約新台幣4145元）為5人家庭打理食費的日本節約專家分享，她觀察到一些「存不了錢的人」，主要是在超市購物時，時常犯下三大消費盲點錯誤，包括順手加購、失手購物、折扣誘惑。

根據《saita》報導指出，日本省錢達人三木千奈（三木ちな）指出，超市中藏有3大「陷阱型消費」。首先是零食的無意識購買。超市陳列貨架上琳瑯滿目的餅乾、糖果與洋芋片，常讓人一時心動，即便原本不在購物清單上，仍會在結帳前順手放進購物籃。由於單價不高，許多人容易抱持「買一個應該沒差」的想法，但長期累積下來，也是一筆可觀的支出。

該名專家建議，並非完全禁止購買零食，而是應該預先設定零食專用預算，安排特定購買日，一方面可控制支出，另一方面也能透過集中性消費帶來紓壓效果。

另一個高風險區域是超市入口處常設的麵包區，是「失手」的地雷區，尤其是剛出爐、香氣撲鼻的甜麵包，總能吸引顧客目光。專家指出，很多人原本沒有購買計劃，卻因香氣或視覺誘惑臨時破戒，甚至在拿起托盤時不自覺為了「填滿托盤」而多買幾個。這種未經計畫的額外開銷，對於精打細算的家計而言，是一種不必要的負擔。專家強調，如果當天並未預定購買麵包，最好一開始就避開麵包區，避免誘惑發酵成實際支出。

第三種常見誤區則是「半價甜點」。許多超市在傍晚時段會對生鮮或即期甜點進行打折促銷，吸引顧客在原本無購買需求下增加消費。像是貼著半價標籤的咖啡凍、奶酪等，常被視為「犒賞自己」的合理理由。

但專家提醒，即便折扣再誘人，只要原本沒打算買，就是一筆額外支出。她強調：「就算只花1日圓，沒有買的話，支出就是零。」對於想控制支出的人而言，關鍵在於頻率與習慣的建立。

專家最後也提到，節省餐飲費的核心原則，其實就是避免購買未在計畫中的物品。只挑選事先列出的必需品、不隨意更動預算、不受促銷誘惑影響，就能有效抑制衝動消費，讓家計回歸可控軌道，也更容易達成儲蓄目標。

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