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新聞與科技的十字路口　路透社總裁：與其害怕AI，不如掌握AI

▲▼記者,媒體,新聞,攝影。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲面對生成式AI衝擊，路透社選擇主動出擊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導
擁有超過170年歷史的國際通訊社《路透社》，正面對人工智慧帶來的世代衝擊，並選擇迎難而上。總裁Paul Bascobert日前在一場專訪中表示，新聞產業不該恐懼生成式AI，而應該學會掌握它、善用它，將其視為推動新聞內容再進化的契機。

Bascobert接受媒體節目《Decoder》訪問時坦言，媒體環境已從「印刷主導」轉向「演算法主導」，下一代消費者不再依賴報紙或網站，而是在社群平台、影音串流甚至AI助理中獲取資訊。面對這波轉變，路透社的應對策略是「主動觸及」，讓新聞內容在讀者日常生活中自然浮現，而非等待讀者主動點擊。

談及AI帶來的挑戰與機會，Bascobert以路透社的本業作為例指出，「我們本來就是授權內容的服務提供者，而訓練AI模型需要大量高品質的資料，其實與我們長年經營的授權模式不謀而合。」他表示，新聞機構應該在保護版權與開放授權之間尋找新的平衡，「AI並非威脅，而是需要正確引導的工具。」

儘管市場上已有不少媒體選擇對AI公司提出訴訟，路透社則選擇雙管齊下，一方面保護自身內容權益，一方面與技術業者探索合作機會。Bascobert強調，無論科技如何演進，新聞業的核心價值依舊是「追求真相、傳遞事實」，這不會被任何演算法取代。

路透社目前也正積極拓展其AI應用版圖，包括為機器人記者提供資料來源、在企業平台中部署即時新聞摘要服務，以及與大型語言模型供應商商談內容授權與共同開發新產品。Bascobert最後強調，「我們不會讓技術決定新聞的未來，而是要讓新聞價值，引領技術的應用。」

在資訊爆炸、技術日新月異的時代，新聞產業面臨空前挑戰。然而如同路透社總裁所言，與其將AI視為威脅，不如積極掌握、正向引導。唯有如此，媒體才能在科技浪潮中站穩腳步，持續扮演民主社會中不可或缺的守門人角色。

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