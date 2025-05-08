3外籍女高雄市場遭搶！報案苦等40分鐘　警3天後抓人卻「澎風」

▲警方昨晚逮捕涉嫌行搶的王姓嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市大發下午市場4日下午5時許發生搶奪案，3名外籍女子的皮包被人騎機車搶走，結果被害人報案後，警方遲遲晚了近40分鐘左右才抵達現場，讓周邊的攤商看了都搖頭，直呼效率太差，難怪搶匪敢這麼囂張，光天化日就開搶；轄區林園分局表示，昨（7）日晚間11時許已經逮捕王姓嫌犯（44歲），不過，警方卻在新聞稿中宣稱，僅花了12小時就破案，似乎有「澎風」之嫌。

這起搶案發生在4日下午5點多，3名外籍女子在大發市場吃東西，把錢包擺在桌子上，突然間一名男子騎機車就搶走放在桌子上的錢包，隨即逃逸，3名外籍女子看到這一幕整個傻眼，連「搶劫」兩個字都喊不出來，只能大聲尖叫。

▲嫌犯搶走皮包之後，騎機車快速逃逸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3名外籍女打電話報警，結果等了半個多小時警察都沒有到場，讓附近的居民都看不下去，還得再請里長幫忙打電話催促，又過了十幾分鐘，員警才抵達現場。現場民眾直說：「等了半個多小時，真的很離譜誇張，讓被害人傻等了半個多小時，大家等到都覺得效率怎麼那麼差，打架、吵架你們都不來，搶劫也不來，有的沒的就一直來，真的是讓人很苦惱。」

林園分局對此回應表示，當時由於大寮分駐所員警同時處理民眾報案共5件，故於18時40分到達現場，經調閱店家監視器，僅發現一男子騎機車經過影像，警方將持續調閱其他影像釐清案情，持續追查中。

▲警方昨晚逮捕涉嫌行搶的王姓嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林園分局今（8）日發布新聞稿表示，專案小組擴大調閱周遭監視器、相關大數據背景及科技偵查分析，並協請台東縣警局大武分局、鐵路警察局、屏東縣警察局等友軍支援，在7日23時許，趁火車停靠大武車站之際，進入車廂將王姓犯嫌查緝到案，全案以竊盜、搶奪罪移送地檢署偵辦。

不過，引人注目的是，新聞稿中不忘提到，本案在短時間整合各單位警力，展現團隊合作精神，迅速在「12小時內」偵破，但破案時間距離案發時間至少3天以上，警方卻聲稱12小時，不知道是怎麼計算出來的？