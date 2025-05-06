藍酸楊金龍「史詩級結巴」越聽越怕　卓榮泰：第一時間沒掌握好

▲立委魯明哲。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

匯市幾日劇烈動盪，央行總裁楊金龍5日親上火線說明，國民黨立委魯明哲今（6日）質詢時說，台幣這幾天史詩級飆升，政府應謹慎面對，否則會變成「死屍級」，且楊金龍「史詩級結巴」，讓人「不聽不害怕，越聽越害怕」。對此，行政院長卓榮泰表示，楊金龍對國家財政貨幣匯率上相當專業，也清楚提出書面說明，現場反應可能牽涉到提問過程中，第一時間沒掌握，但內容仍是專業。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。魯明哲質疑，央行昨天的記者會，很多媒體跟學者感覺「不聽不害怕，越聽越害怕」，台幣史詩級的飆升，楊金龍表現卻結結巴巴答不出來，是有什麼難言之隱？卓榮泰回應，楊金龍在對整個國家財政貨幣匯率上相當專業，也清楚提出書面說明，現場反應可能牽涉到提問過程中，第一時間沒掌握，但內容仍是專業。

魯明哲表示，這幾天台幣史詩級飆升，有些人正面看待，但對出口導向國家，應謹慎面對問題，「不然史詩級，會變成屍橫遍野，變成『死屍級』」。卓榮泰則強調，一直以來都有在密切注意，關心世界匯率變化，也希望變化能迅速穩定下來，央行會就穩定貨幣政策來了解，希望產業跟國人都要深具信心，「台灣體質跟財政狀況是好的。」

此外，魯明哲也提到，楊金龍有說所謂禿鷹式的資金，但央行知道了卻沒救市，作法是放手，這樣好嗎？卓表示，台灣長期沒干預匯率，所以沒被列為匯率操縱國，只是一般觀察名單，央行在合於規定情況下對匯市做穩定措施，前兩天經過後，難免發現，有些外資進出跟量、次數值得觀察，所以他早上也說，「台灣不是操縱匯率國家，不允許禿鷹破壞匯市」，若有不法，要有效處理。