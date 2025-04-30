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手術「救命凝膠」5月起沒了！醫爆健保害的：自費也買不到

「泰爾茂」（AQUABRID）外科封合凝膠廠商將於5月1日起停止供貨。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲「泰爾茂」（AQUABRID）外科封合凝膠廠商將於5月1日起停止供貨。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

因成本上漲、健保砍價等因素，許多藥廠陸續退出台灣市場，台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中就指出，「泰爾茂」（AQUABRID）外科封合凝膠可減少針孔出血，讓主動脈手術不那麼讓人聞風喪膽，如今卻被健保「賜死」，廠商將於5月1日起停止供貨。對此，胸腔科名醫蘇一峰也痛批，「健保又把救命的藥品醫材逼走了」。

諶大中昨（29）日在臉書撰文道，主動脈剝離及主動脈瘤的外科手術，是非常困難且高風險的手術，其中重要的原因之一，是即便非常精細地縫合，血管吻合口也常常會很容易出血，而近年有了幾種外科手術凝膠，塗抹在接合處，可以減少針孔的出血，才讓主動脈手術不那麼讓人聞風喪膽。

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諶大中說到，2022年才在台灣上市的「泰爾茂」（AQUABRID）外科封合凝膠，就是其中一項非常好的產品，「花一點錢，救一條命，也算值得吧！我在過去幾年中，經常推薦病人自費選用」。

不過，諶大中指出，「5月1號起，大概病人就用不到了。健保用一個令人震驚的低價把這項產品納入健保給付。今天業務代表來告訴我，這個價格他們公司不能賣，決定停止供貨。生命無價，不管你是達官貴人，還是販夫走卒，以後誰也買不到了」。

蘇一峰也在臉書發文表示，主動脈剝離手術，主動脈瘤手術使用的血管凝膠，幫助人工血管與身體主動脈能緊密吻合，台灣本來自費3萬4000元使用，納入健保給付低價1萬元，「廠商不玩了，5月開始退出台灣市場，任你有錢自費也買不到了！阿中部長任內開刀管制自費醫材」。

對此，衛福部次長林靜儀在臉書PO文回應，「手術封合劑」特材經申請，提出至共擬會議通過，於114年4月15日公告，自114年5月1日生效。支付點數參考醫院採購及調整資料等評估，以臨床常用規格4ml品項23,662點暫予支付； 2ml及5ml規格，分別以11,831點及以29,577點暫予支付。

林靜儀提到，台灣支付價格與國際價格比較：日本是5586元（2mL）、13,965（5mL）、27,930元（10mL）；韓國1504元（2mL）；澳洲則為2671元～6741元（2mL）、10,769元（4mL）、24,564元（10mL）。

林靜儀也說，目前一家廠商提出申覆：本案「泰爾茂」產品為2g規格，支付點數11,831點，依藥物支付標準規定，廠商對支付點數有不同意見，可於本署通知日起30日內提出。

而蘇一峰則再次發文吐槽，「主動脈剝離手術的救命醫材本來自費3萬4000元，納入健保變成11,831點（一點0.8元，大概9000不到），等於是砍成3折不到，白癡藥廠才跟你台灣繼續玩！」

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