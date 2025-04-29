才改名「朱雀玄武敕令」！24歲男子又想改為「這48字」慘被拒

▲男子從原本名字「朱雲飛」，一路改名至「朱雀玄武敕令」，現在又想改了。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸湖南桂陽縣一名年輕男子，1月改名為「朱雀玄武敕令」，後又想改為「周天紫薇大帝」遭拒，沒想到近日他又想再改48字的名字。男子表示，他只是因為喜好改名，不是炒作，家人不支持他。

據《魯中晨報》報導，這名24歲男子本來叫朱雲飛，從去年5月開始，已連續改名數次，先改名為「朱雀玄武」、「朱雀玄武敕令」。男子認為「敕令」這兩個字很霸氣，而且有著平安、吉利的寓意。不過在4月16日，他又申請改名「周天紫薇大帝」，但朱爸指出，他不同意兒子改紫薇大帝，這太誇張。

「朱雀玄武敕令」表示，他不喜歡朱雲飛這名，去年5月改名朱雀玄武後，去香港玩回來，又決定改回朱雀玄武敕令，而這名字還是不夠好，因為媽媽姓周，所以才想再改名。

朱男想再申請改名為「周天太上開天執符禦歷含真體道金闐雲宮九穹禦歷萬道無為大通明殿昊至尊玉穹皇罪大天尊玄高赦上帝」。對此，警方回應，不建議名字取太長，因為審核也不會過，戶口謄本也擠不下名字。

朱男說，如果這不過，他會再改「周武王」。湖南省郴州市桂陽縣公安局工作人員表示，「周武王」可使用，因為沒有違反公序良俗。

不少網友批「腦科醫院還有一個名額給他」、「這是想出名想瘋了」、「有毛病」、「小說看太多」、「差不多要開始直播賣東西了」、「學道學玄學也不能學瘋了哈」。

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