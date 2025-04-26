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防曬、卸妝、潔膚一次到位！東森自然美「逆時光亮白光妍系列」3新品登場搶購爆棚

▲▼ 0426 東森直銷活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森自然美「逆時光亮白光妍系列」全新上市，針對夏日推出防曬、卸妝、潔顏3步驟，全面守護肌膚光采！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／台中報導

東森消費聯盟(即東森全球事業股份有限公司，以下同)於4月26日（六）在台中林皇宮舉辦「逆時光亮白光妍系列新品發表會」，吸引400位經(傳)銷商出席搶先試用並預購。在專業模特兒展示3款新品後，東森自然美研發協理蔡育儒也親自上台，為台下所有經銷商帶來最新3大美容產品的保養亮點與全新護膚體驗，從防曬、卸妝到保養一氣呵成，不出所料成為全場「嬌」點！

東森消費聯盟王辭笙執董表示，今日正式發表的「逆時光亮白光妍系列」，不僅是一款高機能的美容清潔精品，更代表東森在美麗與創新領域上的全新宣示。他分享，自己已經親自體驗過新品，無論是使用感受或見證效果皆令人滿意，因此希望藉由此次發表，將這套升級之作推薦給所有朋友。「這次新品無論在包裝設計或成分配方上都進行了重要升級，除了要為每位追求青春自信的夥伴，帶來更高品質的產品，也想協助更多渴望變美、維持肌膚健康甚至改變生活的家人與朋友。」他最後強調，東森始終堅持「人證、物證、科學見證」的理念，所有產品皆經過嚴格檢驗，確保消費者能安心使用，東森會繼續以卓越的品質做為每個夥伴的信賴後盾。

▲▼ 東森直銷活動-受訪人。（圖／記者黃克翔攝）

▲王辭笙執董表示，此次新品升級展現東森對美麗與創新的承諾，以及長期堅持人證、物證、科學見證，為消費者帶來更安心、更卓越的保養體驗。

有「逆時光之父」稱號的東森自然美蔡育儒協理也親臨現場，針對「逆時光亮白光妍系列」進行專業分享。他表示，全新系列以「日間防護、夜間潔淨」為核心概念，從早上防曬到晚上清潔，打造出一套完整的全天候肌膚守護計畫。「這也是自然美明星商品「逆時光系列」的延伸，同時也融入了品牌獨家研發的「NMN不老因子」科技，能延緩肌膚老化。」

▲▼ 東森直銷活動-受訪人（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森自然美蔡育儒協理指出，逆時光亮白光妍系列以「日間防護、夜間潔淨」為核心，結合NMN不老因子科技，為肌膚打造全天候守護計畫。

蔡育儒協理指出，夏季氣溫升高，皮脂分泌量隨之增加，紫外線亦成為肌膚老化的主要元兇。因此，東森自然美特別開發出三款針對性新品：

「針對夏季，我們採取東森自然美領先業界的物理性防曬技術，推出『逆時光亮白光妍防曬霜SPF50+★★★』，能有效抵禦UVA、UVB，不僅防曬黑、防曬傷，更能預防光老化。同時搭配NMN、維他命B3等活性成分，幫助肌膚亮白、修護與防護兼具。」

「逆時光亮白光妍潔面慕斯」也是專為夏季需求設計，「我們研發團隊採用專利微米泡沫技術，搭配溫和的氨基酸界面活性劑，能深入毛孔溫和帶走油脂與髒污。產品中更添加維他命B3、C及二裂酵母後生元，有效平衡肌膚，提升肌膚防禦力。」

最後，蔡育儒協理也大推「逆時光亮白光妍卸妝膏」，「這款卸妝膏運用東森自然美獨家『雙相微乳』技術，質地在手溫下能從膏狀轉變成乳狀，按摩時轉為油狀，清水沖洗後又化為乳液狀，層層轉換中徹底帶走彩妝與髒污，同時保留肌膚潤澤感，使用後肌膚不油膩、不緊繃，添加的有機植物油與複合植物精油還能帶來如SPA般的體驗，為肌膚打造全天候的細緻守護！」

▲▼ 0426 東森直銷活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲「逆時光亮白光妍防曬霜 SPF50+★★★」（右）採用物理性防護與亮白成分，「逆時光亮白光妍潔面慕斯」（中）主打以夜光仙人掌與後生元打造綿密泡沫，「逆時光亮白光妍卸妝膏」（左）融合雙相微乳科技、質地細緻溫和。3款新品皆要為肌膚帶來溫和、深層又療癒的全方位守護。

▲▼ 0426 東森直銷活動 。（圖／記者黃克翔攝）

▲新品發表會現場也邀請到模特兒，帶著「逆時光亮白光妍系列」新品亮麗走秀。

活動現場更設有新品體驗區與促銷專區，不少經銷商及賓客親自體驗產品質地與香氣，紛紛表示新品的質感與功效超乎預期，預料將成為今年美容保養市場的熱門話題。

此次「東森自然美保養品發表會」同時也是「東森消費聯盟績優經銷商表揚大會」，會議結束後，出席之經銷商皆享有全系列預購優惠。經銷商長期透過東森消費聯盟平台的強大通路優勢，結合高品質的品牌商品力，為個人生活與事業開創穩健的道路，此次東森自然美3款新品預計再次以其研發上的深厚實力，助攻經銷商業績再創高峰。

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