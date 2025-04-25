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文化部內部信件外流惹議　李遠發表公開信抱不平：我一肩承擔

▲▼文化部長李遠發表公開信，為文化部同仁抱不平。（圖／文化部） 

▲文化部長李遠發表公開信，為文化部同仁抱不平。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部近日內部工作信件外流，引發質疑與關注，文化部長李遠今（25日）在臉書發布「給所有同仁的一封公開信」，提到這一年來看著同仁們為藝文產業奔走，「把瀕死的文化預算搶救回加護病房」深受感動，因此替負責該項工作的同仁感到不平，表示「所有相關的責任我會一肩承擔，希望大家的士氣不因此受挫」。

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▲文化部內部信件日前遭外流，被外界質疑解凍報告早已寫好。（圖／翻攝自PTT）

總預算解凍案沸沸揚揚，文化部先前內部溝通信件遭外流，引發外界揣測「報告早就寫好，卻故意拖延送出」；而被外流的信件截圖中，還有文化部該名員工的單位及名字，也讓該員工遭到肉搜。

對此，文化部長李遠表示，近期文化部發生兩起部內會議（工作）信件外流的事件，源流都跟文化預算有關，但同仁的目的都是為了順利爭取文化預算。「身為部長，我深深地替負責該項工作的同仁感到不平，所有相關的責任我會一肩承擔，希望大家的士氣不因此受挫。沒有任何事件會影響我們爭取文化預算的決心」。

李遠說，今天是自己在這個職位第340天，近一年來每天看著同仁們的身影，為了國內的藝文團隊和產業忙進忙出，攜手把台灣文化推向每個角落和世界舞台，讓他感到安心，因為「台灣有一群全世界最優秀、最用心、最努力的文化部同仁」。

他也說，不管再怎麼忙碌，面對多大的危機，文化部的同仁永遠團結一致，就像今年度的預算審查過程，從一開始文化部被提案刪減80億，同仁們開始準備資料，奔走立法院，向各個立法委員解釋說明，甚至懇求，為台灣的藝文團隊和產業盡可能地守下每一毛錢。

「我看在眼中有百般的不捨，為大家感到委屈。最後，文化部被刪減11億，凍結34億，雖然是重傷，但已經可以說是奇蹟，把瀕死的文化預算搶救回加護病房。」

李遠認為，同仁們奮勇守護預算的整個過程，海內外文化界全都看在眼裡，紛紛主動站出來，力挺文化部向立法院爭取預算，「這是台灣文化界最團結的歷史時刻，我慶幸自己親自見證了這段正在進行的歷史。」

因此文化部信件遭外流，甚至該員工被藍營及外界質疑、肉搜，李遠對此抱不平，強調「所有相關的責任我會一肩承擔」。

有關文化部信件外流事件，該信由一名文化部主計處員工在信中提到，「解凍報告內容請再瀏覽一次，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相數據。」內容遭截圖外流，引發外界質疑。

文化部政務次長王時思日前對此解釋，由於外界已有質疑聲音，那封信僅是內部的謹慎提醒，目的是避免產生誤會，並非外界揣測的「早就準備好卻故意延後送出」。她認為，這位同仁盡到義務和責任，卻被攤出個資，是非常不妥的行為，呼籲社會大眾尊重彼此工作專業，並保護辛苦的基層公務人員。

李遠給文化部同仁的公開信（取自李遠臉書）：

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