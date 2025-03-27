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文化部長拿碗稱「不是要飯」　立委葛如鈞送盆：你當然是煮飯的人

▲▼立委葛如鈞送「盆子」給文化部長李遠，並貼上「聚寶盆」說：你是帶頭煮飯的人。（圖／記者林育綾攝）

▲立委葛如鈞（左）送「盆子」給文化部長李遠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部預算遭大幅刪減凍結後，國民黨立委陳玉珍指文化界應「丟掉要飯的碗」，文化部長李遠日前到台南政策宣講時，還特地拿「碗公」上台說「我們不是要飯的」，強調要變成「文化的聚寶盆」。今（27日）葛如鈞質詢時對此表示「您當然不是要飯的人，是煮飯的人！」還送上一個盆子，要求李遠要帶頭創造機會，讓文化聚寶盆可以翻倍。

文化部長李遠今日出席立法院教育及文化委員會，立委葛如鈞質詢時，針對李遠日前在宣講提到「我們不是要飯的」表示，「您當然不是要飯的人，您是煮飯的人。」葛如鈞說，在文化部被凍結的5億2458萬當中，有4億1458萬要書面解凍，難道這些文化部都不想努力解凍？

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葛如鈞還說，文化部查核弊案應該更精進，更指應該想辦法讓改善文化工作者的收入，而不是帶頭當給低薪的「慣老闆」。他提出，在臉書「靠北藝術」不少人提到，文化部專案助理起薪很低，碩士學歷居然月薪不到4萬，甚至一般行政事務處理員才月薪28,590元，少得可憐。

▲▼立委葛如鈞送「盆子」給文化部長李遠，並貼上「聚寶盆」說：你是帶頭煮飯的人。（圖／記者林育綾攝）

▲葛如鈞在「盆子」貼上「聚寶盆」，稱李遠是帶頭煮飯的人。（圖／記者林育綾攝）

葛如鈞還準備一個貼滿鈔票的盆子，寫上「聚寶盆」送給李遠，期望他要當「煮飯的人」，要拿這盆子去打水、煮飯，去創造機會，讓文化聚寶盆可以翻倍。並要求，針對改善文化工作者的低收入情況，一定要提出對策，要求在2周內提出報告。

隨後，民進黨立委林宜瑾質詢時表示，其實很替部長感到不平，因為知道拿碗宣講，是在為文化工作者被陳玉珍羞辱而打抱不平。尤其宣傳費全數刪除後，大阪世博宣傳必須停止，還有「文化幣、打黃牛、搶救書市」等活動都必須停擺，「我實在不理解，國民黨到底跟我們台灣文化有多大的深仇大恨？」

李遠也說，其實文化部的預算佔中央整體不到1%，補助只是助藝文工作者一臂之力，去年更因為政策協助下，很多表演者、作家等，都在國外得獎、被看見，已經開始開花結果，這時候不但沒有增加預算，反而被砍，這些刪凍「並沒有在幫忙納稅人看管荷包，而是讓大家過得更慘。」

有關指文化圈「要飯」爭議，114年文化部預算遭到大幅刪除凍結，立委陳玉珍留言指文化界應「丟掉那隻要飯的碗」，引發文化人炸鍋。李遠則為此抱不平，日前在台南出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會時，特地拿著自己的「碗公」上台，為文化工作者發聲「我們不是要飯的」，強調會把要飯的碗「變成文化的聚寶盆」。

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