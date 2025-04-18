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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團提案立院延會至7月31日　逕付二讀待協商

▲▼2025.04.18立法院院會，藍綠白三黨互不相讓，議事陷入空轉。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團提案將立法院會期延長至7月31日。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團今（18日）在立法院會中提案，要求本次立法院會期延長至7月31日。經過決議後，通過逕付二讀，進入協商。

國民黨團書記長王鴻薇指出，根據規定這個會期的法定會期結束時間是5月31日，但是面對美國的對等關稅要求，雖然現在得到暫緩、喘息的空間，但是美國也只給台灣三個月的時間；雖然行政單位也積極跟美國交涉，但目前仍沒有明確因應方案，不管未來政府提出什麼方案，希望政府拿出具體援助方向，如果在法定時間休會，就沒辦法因應外銷產業、勞工需求，所以國民黨團提案第三會期延會到7月31日。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，依照議事程序交付朝野協商，這部分大家可以來討論，但是國民黨真正要延會的目的是什麼？是要通過離島建設條例嗎？還是要挖空政府預算普發1萬元？還是是要把中配六變四？真的是為了民生法案嗎？真的是為了關稅衝擊嗎？

吳思瑤說，國民黨說要挺台灣突破難關，但不但沒有幫忙救火，還幫忙放火，請在野黨支持行政院提出的特別條例、特別預算，也呼籲在野黨快支持國安法案，強化共諜的滲透，不要再擋國安法案。

最終朝野對此提案無異議，逕付二讀後交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。

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