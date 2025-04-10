快訊／9縣市大雨特報！雙北國家警報響　6地防大雷雨

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署10時15分針對9縣市發布大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，今（10）日北部地區、基隆北海岸及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

大雨特報

影響時間：10日上午至10日深夜

警戒範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署10時25分發布大雷雨即時訊息，警戒區域為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣，持續時間至11時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區

新竹縣：新埔鎮、關西鎮、湖口鄉

宜蘭縣：頭城鎮、礁溪鄉

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署同時也針對桃園、宜蘭、雙北等地發布山區暴雨災防告警，持續時間至12時25分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

暴雨警戒區域

新北市新店區、台北市士林區、宜蘭縣頭城鎮、桃園市復興區、宜蘭縣礁溪鄉、新北市三峽區、新北市烏來區、新北市雙溪區、新北市平溪區、新北市坪林區、新北市汐止區、新北市石碇區

資料來源：氣象署