詐騙剉咧等！士檢攜中信銀設「帳戶預警中心」　從源頭攔截不法

▲臺高檢署張斗輝檢察長(左五)與簽約雙方代表合影。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為強化打擊詐欺犯罪、守護民眾財產安全，士林地方檢察署今（8）日與中國信託商業銀行舉辦「可疑金融帳戶預警中心」之「可疑金融帳戶通報」專案合作簽約儀式。台灣高等檢察署檢察長張斗輝親臨指導，強調此合作是檢察機關與金融體系共同發揮力量，透過情資交換機制，從源頭即時攔阻不法帳戶，是打擊詐欺的重要關鍵。

本次簽約儀式由士林地檢署檢察長張云綺主持，民生組主任檢察官葉耀群、中信銀行總經理楊銘祥、中信金控法遵長金延華及中信育樂公司董事長陳國恩皆到場參與，展現對公私協力防詐的高度重視。

張斗輝指出，台灣高檢署日前已與中信銀簽署「可疑金融帳戶分析」與「檢銀打詐平台」合作意向書，此次由士林地檢與中信銀擴大合作，建立即時通報制度，是「可疑帳戶預警中心」的具體實踐，有助司法單位及時掌握潛在不法金流，有效防堵詐欺。

▲士檢張云綺檢察長(左)與中國信託商業銀行楊銘祥總經理(右)簽訂合作意向書。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張云綺檢察長則表示，詐騙型態複雜且金流隱匿，僅靠事後偵辦已難全面遏止犯罪，感謝中信銀願意善盡社會責任，主動配合風險控管與通報，有助檢方即時介入、攔阻詐騙金流，為被害人守住財產防線。

楊銘祥總經理指出，中信銀行致力發展智能防詐科技，運用大數據分析掌握異常交易行為，通報可疑帳戶，從源頭阻斷詐騙，是實現「防患未然」的關鍵步驟。

張云綺強調，這項合作不僅是防詐實務的重要突破，也是企業落實社會責任的最佳典範。士林地檢未來將持續推動跨域合作與科技應用，攜手金融機構及社會各界，共同打造更安全的金融環境，落實全民防詐的願景。