34E豪乳泰女來台接客　老司機暴動！生意太好2天就被抓

▲泰女小琪來台觀光卻從事性交易，第2天就遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名泰國籍女子，聽聞同鄉來台性交易，短期就可賺進第一桶金；日前以觀光名義來台，就在中和景新街一帶公寓內，租下套房當作工作室，並在網路論壇張貼廣告攬客。中和警方執行網路巡邏時，依照廣告刊登指示循線查獲；該名泰女直呼「倒楣！我才來2天」，警方將其解送專勤隊收容擇期遣返。

據了解，在泰國就以肉體換取金錢的小琪（化名）聽同鄉說，到台灣「性交易工作」所得會比在泰國高出許多，碰巧上個月好友要到台灣，利用觀光簽證14天，就能獲取高收入賺取第一桶金，讓小琪為之心動，預計可以邊玩邊賺錢，於是上週一（3月24日）就與朋友一起搭機來台。

小琪透過友人，在網路刊登廣告打著「神正咩、美魔女、氣質女人、美麗甜心」攬客，自己也挑選性感衣物，展現傲人的34E雙峰，短短2天上門的老司機絡繹不絕，沒想到就遭警方鎖定，3月27日警方前往查緝，查扣保險套、潤滑劑等證物，詢後依違反社秩法裁罰，解送移民署專勤隊收容，並擇期遣返回國。

▲小琪透過友人在網路刊登廣告。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局長陳宇桓表示，為維護社會治安、打擊犯罪，除網路巡邏查獲個人工作室從事性交易外，轄內更破獲多起實體養生館涉犯妨害風化案。中和警分局員警將持續落實警勤區查訪，深耕轄區經營，並與「第三方警政」結合，剷除不良處所，使色情犯罪無所遁形，給市民優質的生活環境。